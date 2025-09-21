José Carballido aporta su potente voz al tercer sencillo de la banda Terra Nai

El tiempo se acaba es el tercer sencillo de la banda costarricense Terra Nai y su primera colaboración internacional al contar con el artista gallego José Carballido, de A Sombra dos Soños.

Carballido, que compagina la composición e interpretación con su profesión de maestro de música en el CEIP de Caión (A Laracha),aportó su potente voz e imprimió su estilo a la canción, llevándola a otro nivel a través de la melodía y segundas voces. Este tema es la primera incursión de Terra Nai en el género del folk metal, y da continuidad a la versión de Cambia el mundo, publicada en 2024, que apela a nuestra responsabilidad para concienciar y cuidar el medio ambiente.

Musicalmente, la canción se apoya más en riffs de guitarra y en una base fuerte en la batería que en ritmos tradicionales gallegos, pero mantiene la esencia folk con la gaita gallega y el violín, perfectamente armonizados. El tema fue producido por Marco Castro, Gazel y Diego Alfaro, y el vídeo cuenta con la participación de la bailarina Michelle Fernández. La producción corrió a cargo de Andy Valverde, de Panda Audiovisuales.

José Carballido lidera el grupo A Sombra dos Soños, un proyecto de rock en gallego que comparte con Diego Lestón (batería), Daniel Añón (guitarra), José Roca (teclado) y Javier Carrión (bajo). La banda grabó su primer disco en 2022 y en los últimos años publicó varios sencillos en los que se percibe un mayor acercamiento a la música gallega con textos intimistas.