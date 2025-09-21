Lleno total en la Procesión das Mortallas de A Pobra y despedida con drones del Nazareno
Desfilaron decenas de ofrecidos que vieron la muerte cerca, algunos con ataúdes
El lunes a medianoche se iluminará el cielo, incluyendo fuegos artificiales
El director xeral de Turismo, José Merelles, acudió con parte de la Corporación a una abarrotada Procesión das Mortallas que venció a la lluvia en A Pobra y en la que desfilaron decenas de ofrecidos, algunos con ataúd. Se trata de uno de los actos centrales de las Festas do Nazareno, que se despiden este lunes (aunque duran hasta la madrugada del martes) con el mayor espectáculo de drones de Galicia.
Así, y tras una procesión declarada de interés turístico de Galicia, y que incluye por las calles del centro los féretros de algunos de los muchos ofrecidos que agradecen al Divino Nazareno haber superado alguna grave enfermedad o accidente, llegaban los conciertos de bandas y verbena con Panorama.
El lunes, última jornada, continuarán las actuaciones musicales y holi parti (batalla de polvos de colores) en A Covecha a las 16.30 horas, para llegar a la verbena con El Combo Dominicano. Ya pasada la medianoche, nuevo espectáculo de gran formato con 300 drones que iluminarán el cielo (de la empresa Flock Drone Art), más música y fuegos artificiales. La edil de Cultura, Patricia Lojo, explica que Concello y comisión de fiestas redoblaron «os esforzos nesta edición para que as do Nazareno sigan a ser unha das insignias do municipio».
