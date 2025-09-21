Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La marcha ciclista nocturna bate récord de participación en Ames con 340 deportistas

La Semana da Mobilidade Europea termina este domingo con un recorrido de 43 km

Algunos d elos participantes en la marcha ciclista nocturna 2025 de Ames

Algunos d elos participantes en la marcha ciclista nocturna 2025 de Ames / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La marcha ciclista nocturna volvió a ser, un año más, la actividad estrella de la Semana Europea da Mobilidade que convoca el Concello de Ames, batiendo el récord de anotaciones con 340 participantes.

Así, y tras la jornada de juegos programada en Agriños este sábado, con un circuito de educación viaria, el domingo llegará la primera edición del Ames Gravel Social Ride que organiza el Club Ciclista Ames en colaboración con la concejalía de Deportes (salida a las 09.30 horas desde el Pazo da Peregrina para recorrer 43 km con un desnivel de 700 metros).

Noticias relacionadas y más

El edil de Mobilidade, Víctor Fernández, destacaba que «a participación na marcha ciclista nocturna non deixa de medrar, o que significa que é unha actividade que gusta á veciñanza, que cada vez está máis concienciada da necesidade do uso de modos de transporte sostibles, especialmente o transporte público, a bici ou a pé».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents