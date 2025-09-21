La marcha ciclista nocturna bate récord de participación en Ames con 340 deportistas

La marcha ciclista nocturna volvió a ser, un año más, la actividad estrella de la Semana Europea da Mobilidade que convoca el Concello de Ames, batiendo el récord de anotaciones con 340 participantes.

Así, y tras la jornada de juegos programada en Agriños este sábado, con un circuito de educación viaria, el domingo llegará la primera edición del Ames Gravel Social Ride que organiza el Club Ciclista Ames en colaboración con la concejalía de Deportes (salida a las 09.30 horas desde el Pazo da Peregrina para recorrer 43 km con un desnivel de 700 metros).

El edil de Mobilidade, Víctor Fernández, destacaba que «a participación na marcha ciclista nocturna non deixa de medrar, o que significa que é unha actividade que gusta á veciñanza, que cada vez está máis concienciada da necesidade do uso de modos de transporte sostibles, especialmente o transporte público, a bici ou a pé».