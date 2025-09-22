EDUCACIÓN
Os alumnos do IES Agra de Raíces e do CEIP Vila de Cee non asistirán a clase o día 25
En Muxía, as familias e representantes políticos denuncian recortes de profesorado e servizos
As familias do IES Agra de Raíces e do CEIP Vila de Cee sumáranse este xoves, día 25 de setembro, á folga de profesorado, e non levarán aos seus fillos á clase "en sinal de protesta polos recortes", afirman dende a ANPA do colexio ceense.
Ademais, convidan á cidadanía a participar na concentración que terá lugar o xoves ás 20.15 horas na Praza da Muller, de Cee.
Tamén en Muxía, familias e representantes políticos denuncian recortes nos colexios do municipio. A voceira do BNG Mercé Barrientos e o deputado Oscar Insua reuníronse con membros das asociacións de nais e pais dos CEIP Os Muíños, Virxe da Barca e Vilarmide para apoiar as súas reivindicacións.
Así, denuncian que no CEIP Os Muíños perderon un profesor de Pedagoxía Terapéutica (PT) e a profesora de Educación Física converteuse en itinerante. Ademais, engaden, "o número de alumnado que require de axuda ascende". Pola súa banda, a ANPA do CEIP Virxe da Barca asegura que se reduciron as horas de docencia de apoio, ao perderse a praza de PT que compartían co colexio dos Muíños, e "xuntouse o alumnado de infantil de 3 e 4 anos, superando o ratio legal", sinalan.
Unhas queixas das que se fai eco tamén o PSOE, que rexistrou dúas mocións "contra os recortes municipais e autonómicos na educación pública dos colexios de Muxía". O portavoz socialista Iago Toba denuncia a "drástica" merma de atención a alumnos e alumnas con necesidades específicas de apoio educativo, que cifra nun 23,5% no CEIP Os Muíños e do 30% no CEIP Virxe da Barca.
A maiores, os socialistas muxiáns denuncian que o goberno municipal "deixou aos centros de ensino sen servizo estable e diario de limpeza así como de conserxería en dous dos tres colexios".
- Abre en Santiago el Cash Record más grande de Vegalsa-Eroski
- Diego Calvo y Monbús buscan una solución para los universitarios por la falta de plazas en las líneas de bus a Santiago
- Hasta 80 menús gratis en las cafeterías de la Universidade de Santiago: Así pueden conseguirse
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- La USC da la bienvenida a los estudiantes internacionales: «Estuvimos en una foliada y vamos a clases de gallego»
- Un joven se enfrenta a tres años de prisión por cortarle la cara a un compañero de clase con un vaso en la antigua discoteca 'La Facultad