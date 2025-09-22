Os alumnos do IES Agra de Raíces e do CEIP Vila de Cee non asistirán a clase o día 25

As familias do IES Agra de Raíces e do CEIP Vila de Cee sumáranse este xoves, día 25 de setembro, á folga de profesorado, e non levarán aos seus fillos á clase "en sinal de protesta polos recortes", afirman dende a ANPA do colexio ceense.

Ademais, convidan á cidadanía a participar na concentración que terá lugar o xoves ás 20.15 horas na Praza da Muller, de Cee.

Tamén en Muxía, familias e representantes políticos denuncian recortes nos colexios do municipio. A voceira do BNG Mercé Barrientos e o deputado Oscar Insua reuníronse con membros das asociacións de nais e pais dos CEIP Os Muíños, Virxe da Barca e Vilarmide para apoiar as súas reivindicacións.

Así, denuncian que no CEIP Os Muíños perderon un profesor de Pedagoxía Terapéutica (PT) e a profesora de Educación Física converteuse en itinerante. Ademais, engaden, "o número de alumnado que require de axuda ascende". Pola súa banda, a ANPA do CEIP Virxe da Barca asegura que se reduciron as horas de docencia de apoio, ao perderse a praza de PT que compartían co colexio dos Muíños, e "xuntouse o alumnado de infantil de 3 e 4 anos, superando o ratio legal", sinalan.

Unhas queixas das que se fai eco tamén o PSOE, que rexistrou dúas mocións "contra os recortes municipais e autonómicos na educación pública dos colexios de Muxía". O portavoz socialista Iago Toba denuncia a "drástica" merma de atención a alumnos e alumnas con necesidades específicas de apoio educativo, que cifra nun 23,5% no CEIP Os Muíños e do 30% no CEIP Virxe da Barca.

A maiores, os socialistas muxiáns denuncian que o goberno municipal "deixou aos centros de ensino sen servizo estable e diario de limpeza así como de conserxería en dous dos tres colexios".