Ames acerca a los vecinos más jóvenes el lenguaje de signos

Dentro del programa formativo Lidera2, de la concejalía de Xuventude de Ames, se convoca un nuevo curso destinado a los jóvenes del municipio que deseen formarse en lengua de signos. A través de esta formación, se busca que los chavales adquieran las herramientas necesarias para el desarrollo «das principais e máis básicas destrezas comunicativas das linguas viso-xestuais: a expresión e a interacción signada e a comprensión», adelantan desde la Administración local.

Con esta iniciativa, las personas participantes podrán conocer en su fase inicial un lenguaje con el que romper barreras con las personas sordas, mejorando tanto la interacción social como la comunicativa con los oyentes.

El curso se impartirá todos los miércoles, en la Casa da Cultura do Milladoiro, en horario de 17.00 a 20.00 horas, desde el 15 de octubre al 17 de diciembre. Consta de treinta horas lectivas, que seguirán la organización curricular y pedagógica establecida por el Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER), correspondiente al nivel de competencia A1.1.

Pueden anotarse todos los jóvenes empadronados en la capital maiana de entre 16 y 35 años. Para inscribirse será necesario enviar la ficha de la web por correo electrónico (xuventude@concellodeames.gal), entre el 23 y 30 de septiembre. Hay veinte plazas disponibles.