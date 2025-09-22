Ames celebra o Día do Deporte por todo o alto
Os asistentes ao evento puideron practicar múltiples disciplinas coma fútbol, baloncesto, ciclismo ou taekwondo
O Concello de Ames celebrou o pasado venres na área deportiva do Milladoiro a sétima edición do Día do Deporte, unha xornada centrada en dar a coñecer á veciñanza as distintas diciplinas deportivas que se poden practicar no municipio para promover a actividade física.
Este acto ofrece unha oportunidade idónea para todas aquelas persoas que esten interesadas en practicar unha modalidade deportiva, pero que aínda non saben cal é a axeitada para eles, posto que poden escoller a que máis lles guste de todas para poñerse a proba.
O evento contou cunha gran participación por parte da veciñanza e cun agradable ambiente familiar, fomentando así a actividade física e as rutinas saudables entre os máis cativos. Así mesmo, todas as persoas que participaron en polo menos seis actividades recibiron selos que lles permitiron recibir un agasallo na carpa de organización.
A concelleira de deportes, Susana Señorís, alabou a iniciativa: «O seu obxectivo é trasladar á rúa parte das actividades que se desenvolven dentro das escolas deportivas municipais así como no programa Ponte en forma e tivo unha gran acollida por parte da veciñanza, xa que moita xente se achegou e participou nas diferentes actividades».
Os asistentes contaron cunha ampla oferta deportiva. Por un lado, houbo actividades dirixidas: aerozumba, spinning e baile moderno, que forman parte da programación das escolas deportivas municipais. E por outro lado, desenvolvéronse actividades de atletismo, baloncesto, fútbol sala, patinaxe, ciclismo, xadrez, piragüismo (que se practicou na piscina descuberta do Milladoiro), taekwondo e ximnasia rítmica.Todas elas organizadas por clubs e escolas do Concello de Ames que desenvolven ditas disciplinas.
Ao longo do día tamén houbo inchables para os máis pequenos na zona verde do Milladoiro.
