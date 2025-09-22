Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ames celebra o Día do Deporte por todo o alto

Os asistentes ao evento puideron practicar múltiples disciplinas coma fútbol, baloncesto, ciclismo ou taekwondo

Un grupo de nenos e nenas practicando ciclismo en estático.

Un grupo de nenos e nenas practicando ciclismo en estático. / Concello de Ames

El Correo Gallego

Ames

O Concello de Ames celebrou o pasado venres na área deportiva do Milladoiro a sétima edición do Día do Deporte, unha xornada centrada en dar a coñecer á veciñanza as distintas diciplinas deportivas que se poden practicar no municipio para promover a actividade física.

Este acto ofrece unha oportunidade idónea para todas aquelas persoas que esten interesadas en practicar unha modalidade deportiva, pero que aínda non saben cal é a axeitada para eles, posto que poden escoller a que máis lles guste de todas para poñerse a proba.

O evento contou cunha gran participación por parte da veciñanza e cun agradable ambiente familiar, fomentando así a actividade física e as rutinas saudables entre os máis cativos. Así mesmo, todas as persoas que participaron en polo menos seis actividades recibiron selos que lles permitiron recibir un agasallo na carpa de organización.

A concelleira de deportes, Susana Señorís, alabou a iniciativa: «O seu obxectivo é trasladar á rúa parte das actividades que se desenvolven dentro das escolas deportivas municipais así como no programa Ponte en forma e tivo unha gran acollida por parte da veciñanza, xa que moita xente se achegou e participou nas diferentes actividades».

Os asistentes contaron cunha ampla oferta deportiva. Por un lado, houbo actividades dirixidas: aerozumba, spinning e baile moderno, que forman parte da programación das escolas deportivas municipais. E por outro lado, desenvolvéronse actividades de atletismo, baloncesto, fútbol sala, patinaxe, ciclismo, xadrez, piragüismo (que se practicou na piscina descuberta do Milladoiro), taekwondo e ximnasia rítmica.Todas elas organizadas por clubs e escolas do Concello de Ames que desenvolven ditas disciplinas.

Ao longo do día tamén houbo inchables para os máis pequenos na zona verde do Milladoiro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents