INFRAESTRUTURAS
Ampliación do polígono de Carballo no 2027
A Xunta aprobou o Plan de ordenación para crear 629.587 m2
O Goberno galego aprobou o Plan de ordenación do parque empresarial de Bértoa (Carballo) co obxectivo de poder iniciar as obras de ampliación no ano 2027. Así, o Consello da Xunta deu luz verde este luns ao decreto de aprobación definitiva do Plan estruturante de solo empresarial (Peose) que permitirá incrementar nun 51 % a capacidade actual deste polígono.
En concreto a ampliación (fase II) contará cun investimento de máis de 28 millóns de euros e sumará 629.587 m2 á superficie total de 1,2 millóns de metros cadrados que ten neste momento o parque industrial e que xa está esgotada.
A actuación promovida pola Sociedade Xestión do Solo de Galicia (Xestur) no marco do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de galicia, (Psoaeg), busca dar resposta ás necesidades de solo existentes tanto no concello de Carballo como na súa contorna.
Plan de urbanización
Neste marco, a Xunta xa está traballando no proxecto de urbanización da ampliación coa previsión de comezar a súa tramitación no último trimestre de 2025. En definitiva, «trátase de axilizar ao máximo todos os trámites e adaptar todo o posible o desenvolvemento do solo ás necesidades reais que ten o tecido produtivo», subliñan.
A ampliación deste polígono industrial enmárcase na estratexia do Executivo autonómico de «crear un tecido empresarial forte e competitivo, dotándoo de máis solo empresarial e coa base nun modelo de desenvolvemento industrial ordenado, eficiente e respectuoso co medio ambiente, que atraia investimentos, favoreza a creación de emprego e garanta o equilibrio territorial».
Cabana, Coristanco e Santa Comba
No caso da provincia da Coruña, a Xunta está a tramitar preto de 2,1 millóns de metros cadrados de solo empresarial en parques empresariais como o da Sionlla (Santiago de Compostela), Cabana de Bergantiños, Coristanco, Santa Comba, o de Morás en Arteixo e Bértoa (Carballo).
