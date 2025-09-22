Arzúa amósase como destino turístico ante nove axencias e touroperadores estatais
Profesionais do sector participaron nun fam trip organizado pola Deputación e a Concellería de Turismo para descubrir a riqueza patrimonial, gastronómica e natural do municipio
El Correo Gallego
Nove axencias de viaxes e touroperadores estatais participaron este sábado nun fam trip —unha viaxe de familiarización para profesionais do sector turístico— co obxectivo de descubrir o potencial de Arzúa como destino. A iniciativa foi organizada pola Deputación da Coruña en colaboración coa Concellería de Turismo do municipio.
O programa incluíu unha visita guiada polo casco urbano, así como paradas no Enredo do Abelleiro, a Queixería Verbas e a Casa Rural A Curiscada. A xornada completouse cun xantar no restaurante Pecar, onde os participantes puideron coñecer de preto a oferta gastronómica local.
A concelleira de Turismo, Begoña Balado, destacou a relevancia desta acción: «Este fam trip supón unha oportunidade única para que touroperadores e axencias de viaxes coñezan de primeira man todo o que Arzúa pode ofrecer. Queremos que leven unha imaxe completa do noso patrimonio, da nosa gastronomía e da hospitalidade que nos caracteriza, para que iso se traduza en novos visitantes e en máis proxección para o noso concello».
Balado salientou tamén que o obxectivo é «posicionar Arzúa como un destino integral, máis alá do Camiño de Santiago, reforzando a nosa imaxe como destino verde, capaz de atraer visitantes durante todo o ano e de xerar novas oportunidades económicas para a hostalería, o comercio e o sector turístico arzuá».
No encontro participaron profesionais de compañías como Geoland Vacaciones, Pol Viatges, Abacco International, Letango Tours, Hidden Corners of Spain, El Generador, Halcón Viajes, Viajeron e Civitatis, axencias con capacidade de comercializar o destino Arzúa en diferentes mercados.
