A Baña y Ordes dan rienda suelta al compostaje con contenedores y centros municipales

Los ayuntamientos de A Baña y Ordes están estos días volcados con sendas campañas para animar a que los vecinos produzcan su propio compost, al tiempo que reciclan la materia orgánica que les sobra. Y si en la capital ordense se han decidido por el reparto de composteros, contenedores individuales que sirven para tal fin, en el municipio barcalés están dispuestos a crear hasta dos centros de compostaje en su cabecera municipal.

«O Concello da Baña continúa avanzando nas súas políticas de sostibilidade coa posta en marcha de dous centros de compostaxe comunitaria no núcleo urbano de San Vicenzo da Baña», aportaban fuentes municipales, que incardinan la propuesta «nunha nova fase do proxecto municipal iniciado coa entrega de composteiros individuais, que contou cunha ampla acollida por parte da veciñanza».

Estos espacios estarán abiertos a todas las personas interesadas en participar y permitirán transformar dichos restos orgánicos que producen los hogares en abono natural. «O obxectivo é reducir a xeración de lixo e, ao mesmo tempo, obter un recurso de valor para mellorar as zonas verdes municipais», según las mismas fuentes.

Desde el Concello da Baña han querido subrayar, igualmente, que «o éxito da iniciativa dependerá da colaboración da cidadanía, á que animamos a sumarse para avanzar cara a un municipio máis sostible e respectuoso co medio».

Su intención es que en las próximas semanas se puedan poner en marcha jornadas informativas y talleres prácticos con el fin de explicar el funcionamiento de dichos centros de compostaje comunitaria, así como resolver posibles dudas a las personas usuarias.

«Con este novo paso, A Baña consolida o seu compromiso co fomento da economía circular e a redución de residuos, reforzando o papel activo da veciñanza na construción dun futuro máis ecolóxico», concluyen.

Parcela de veinticinco metros cuadrados mínimo

Y ya en Ordes, han optado por los mencionados contenedores individuales, animando a los lugareños a solicitarlos (bien en la casa consistorial o llamando al teléfono 981 680 002). En este caso, los requisitos para hacerse con uno pasan por «residir nunha vivenda aillada que conte cun mínimo de 25 metros cadrados». Por supuesto, se trata de una iniciativa totalmente gratuita, y que revertirá en la agricultura de cada uno de los propietarios de terrenos que quieran sumarse.

Desde Sogama, sus técnicos abundan en que «el compostero es un recipiente que facilita la circulación del aire en su interior, donde se introducen los restos orgánicos, permitiendo una óptima accesibilidad, tanto para depositar residuos como para extraer el abono resultante». Se parte de verduras y frutas, restos de poda, hierba cortada y césped, las hojas secas «y demás elementos orgánicos del hogar». Es fundamental su aireación, y que nunca se sequen.