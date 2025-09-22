O Concello de Brión adhírese ao sistema VioGén
Con esta nova incorporación, xa son 30 os municipios coruñeses que forman parte da rede de protección de vítimas de violencia de xénero
O Concello de Brión adheriuse ao sistema de protección de vítimas de violencia de xénero, VioGén. Con este movemento, xa son trinta os concellos coruñeses que forman parte desta rede. A firma do protocolo de adhesión tivo lugar durante a Xunta Local de Seguridade, onde estiveron presentes o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, o alcalde de Brión, Pablo Lago, e o tenente coronel da Garda Civil, Jorge Bodelón.
O representante do Executivo Autonómico destacou a importancia de que os concellos formen parte do sistema VioGén de vixilancia e protección das vítimas porque “son precisamente eles quen están máis próximos á cidadanía e, polo tanto, son as policías locais as que dispoñen dun maior coñecemento da realidade de cada municipio, o que supón unha mellora notable na protección das mulleres vítimas de violencia de xénero”.
Manifestou que “VioGen é unha ferramenta eficaz para traballar en coordinación e seguir dando pasos adiante na defensa das vítimas”, e lembrou que a loita contra a violencia machista alcanza a toda a sociedade ademais das institucións e “debemos poñer todos os recursos posibles ao servizo desta batalla contra a violencia de xénero”.
Ademais, Julio Abalde fixo un chamamento para que os concellos que contan con Policía Local (actualmente son 60) e que aínda non se incorporaron ao sistema VioGén se adhiran a el (na actualidade o 50% das administracións municipais que contan con estos activos está dentro da rede de protección).
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero
No acto, o subdelegado recalcou o investimento que o Goberno de España concede ás entidades locais para reforzar as políticas públicas contra as agresións deste tipo coa asignación dos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para o ano 2025.
Nesta convocatoria, os concellos da provincia da Coruña recibirán en total 783.522,87 euros, unha cantidade superior en máis de 20.000 euros á do ano pasado. En concreto, Brión recibe preto de cinco mil euros.
Plan Director para a Convivencia Educativa
Abalde destacou tamén a relevancia do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e os seus Contornos, impulsado polo Ministerio do Interior. A través deste programa, a Garda Civil levou a cabo no curso pasado seis actividades nun centro educativo de Brión, con 150 participantes da comunidade educativa. As actividades centráronse en temas derivados do uso das novas tecnoloxías, acoso escolar e adiccións.
"Aborda as inquedanzas actuais de familias e profesorado, incorporando temáticas relevantes e conectadas coa realidade do alumnado e da sociedade en xeral”, apuntou.
No ámbito da seguridade no concello, o subdelegado do Goberno puxo en valor a boa colaboración entre a Garda Civil e a Policía Local, que permite que o municipio de Brión consolide unha boa situación en materia de seguridade. “Un reflexo claro disto son as cifras da taxa de criminalidade, 25 delitos por mil habitantes, que está máis de 10 puntos por debaixo da media da provincia e da de Galicia, que se sitúa como a terceira comunidade máis segura do Estado”, explicou.
- Abre en Santiago el Cash Record más grande de Vegalsa-Eroski
- Diego Calvo y Monbús buscan una solución para los universitarios por la falta de plazas en las líneas de bus a Santiago
- Hasta 80 menús gratis en las cafeterías de la Universidade de Santiago: Así pueden conseguirse
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- La USC da la bienvenida a los estudiantes internacionales: «Estuvimos en una foliada y vamos a clases de gallego»
- Un joven se enfrenta a tres años de prisión por cortarle la cara a un compañero de clase con un vaso en la antigua discoteca 'La Facultad