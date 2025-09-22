Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Demandan axudas "sen condicionantes" para as mariscadoras de Camariñas

O BNG solicita tamén que se fagan públicos os informes de Seaga

Mariscadores faenando, anos atrás, nun dos bancos de Camariñas. / J. M. R.

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

O BNG vén de presentar iniciativas no Parlamento para que o Goberno galego cree unha nova liña de axudas, con fondos propios, para as mariscadoras de Camariñas mentres dure a situación de inactividade laboral, sen condicionantes de posuír un determinado número de días traballados no exercicio anterior.

Os nacionalistas tamén solicitan que se fagan públicos os informes encomendados a Seaga sobre o estado das augas, dos fondos, dos moluscos e da materia viva e inerte nas zonas de traballo das mariscadoras de dita localidade.

A formación nacionalista considera que a situación pola que está a pasar a agrupación de mariscadoras de Camariñas “é insostible dende os puntos de vista laboral, económico e emocional”, e sinalou que este verán só 15 traballadoras estiveron facendo traballos para remover os fondos durante 3 meses. Ademais, o BNG indicou que a bióloga da zona plasmou nos últimos informes que non se pode ir a mariscar a ningún areal, porque non hai marisco.

O grupo nacionalista subliñou que a día de hoxe, de 50 mariscadoras a pé, só quedan 30 de alta nos plans de explotación, das que só 15 están activas. Así mesmo, as restantes 20 traballadoras de a pé, “ou xa se xubilaron, ou pediron excedencias, ou están en procesos de solicitude da invalidez ou buscaron outras actividades laborais”.

O BNG lembrou que a Consellaría do Mar encargou a Seaga en novembro do 2023 diferentes traballos para elaborar proxectos de conservación da biodiversidade e restauración ecolóxica dos ecosistemas mariños e dos seus hábitats por un importe de 1,3 millóns de euros, para saber o estado dos moluscos, executar actuacións sobre as zonas estudadas e facer un seguimento científico e de divulgación dos resultados.

“Mais a realidade que temos é que as mariscadoras seguen sen mariscar e sen información deses estudos para saber con exactitude que é o que está a pasar na costa de Camariñas. Se tiñan o encargo de divulgalos, por que non son públicos?”, advertiu a formación nacionalista.

Oscar Insua manifestou que “a Consellería do Mar sabe perfectamente que a semente que se vai tirar este ano non se vai poder apañar ata dentro de como mínimo dous anos, se é que non morre como está pasando estes anos. De que van vivir entón as mariscadoras de Camariñas? Como van afrontar os vindeiros anos sin salario? A consellería debe facer algo urxentemente para darlles unha solución xa a este colectivo”.

