MAR
Demandan axudas "sen condicionantes" para as mariscadoras de Camariñas
O BNG solicita tamén que se fagan públicos os informes de Seaga
O BNG vén de presentar iniciativas no Parlamento para que o Goberno galego cree unha nova liña de axudas, con fondos propios, para as mariscadoras de Camariñas mentres dure a situación de inactividade laboral, sen condicionantes de posuír un determinado número de días traballados no exercicio anterior.
Os nacionalistas tamén solicitan que se fagan públicos os informes encomendados a Seaga sobre o estado das augas, dos fondos, dos moluscos e da materia viva e inerte nas zonas de traballo das mariscadoras de dita localidade.
A formación nacionalista considera que a situación pola que está a pasar a agrupación de mariscadoras de Camariñas “é insostible dende os puntos de vista laboral, económico e emocional”, e sinalou que este verán só 15 traballadoras estiveron facendo traballos para remover os fondos durante 3 meses. Ademais, o BNG indicou que a bióloga da zona plasmou nos últimos informes que non se pode ir a mariscar a ningún areal, porque non hai marisco.
O grupo nacionalista subliñou que a día de hoxe, de 50 mariscadoras a pé, só quedan 30 de alta nos plans de explotación, das que só 15 están activas. Así mesmo, as restantes 20 traballadoras de a pé, “ou xa se xubilaron, ou pediron excedencias, ou están en procesos de solicitude da invalidez ou buscaron outras actividades laborais”.
O BNG lembrou que a Consellaría do Mar encargou a Seaga en novembro do 2023 diferentes traballos para elaborar proxectos de conservación da biodiversidade e restauración ecolóxica dos ecosistemas mariños e dos seus hábitats por un importe de 1,3 millóns de euros, para saber o estado dos moluscos, executar actuacións sobre as zonas estudadas e facer un seguimento científico e de divulgación dos resultados.
“Mais a realidade que temos é que as mariscadoras seguen sen mariscar e sen información deses estudos para saber con exactitude que é o que está a pasar na costa de Camariñas. Se tiñan o encargo de divulgalos, por que non son públicos?”, advertiu a formación nacionalista.
Oscar Insua manifestou que “a Consellería do Mar sabe perfectamente que a semente que se vai tirar este ano non se vai poder apañar ata dentro de como mínimo dous anos, se é que non morre como está pasando estes anos. De que van vivir entón as mariscadoras de Camariñas? Como van afrontar os vindeiros anos sin salario? A consellería debe facer algo urxentemente para darlles unha solución xa a este colectivo”.
- Abre en Santiago el Cash Record más grande de Vegalsa-Eroski
- Diego Calvo y Monbús buscan una solución para los universitarios por la falta de plazas en las líneas de bus a Santiago
- Hasta 80 menús gratis en las cafeterías de la Universidade de Santiago: Así pueden conseguirse
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- La USC da la bienvenida a los estudiantes internacionales: «Estuvimos en una foliada y vamos a clases de gallego»
- Un joven se enfrenta a tres años de prisión por cortarle la cara a un compañero de clase con un vaso en la antigua discoteca 'La Facultad