La devoción por San Mateo en Trazo atrae al Gobierno gallego

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, asistieron a la celebración de la Romaría de San Mateo en Trazo, donde la alcaldesa Fina Suárez (junto a mandatarios locales de toda la comarca) fue su anfitriona.

Esta celebración, que tiene como marco el templo conocido como la Catedral da Montaña en Vilouchada, y que también rinde culto a Santa Eufemia, cuenta cada temporada con miles de devotos y festeiros. Entre otros, estuvieron el regidor de Ordes, José Luis Martínez; el de Frades, Roberto Rey; o el de Oroso, Álex Doval.