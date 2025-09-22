Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La devoción por San Mateo en Trazo atrae al Gobierno gallego

Acudieron el presidente de la Xunta y Diego a Calvo arropados por la alcaldesa Fina Suárez y otras autoridades

La romería atrae cada temporada a miles de devotos a una 'Catedral da Montaña' que comparte culto con Santa Eufemia

Rey, por la derecha en segundo plano, con Martínez, Calvo, Rueda y Suárez. / Mónica Arcay Carro

Marcos Manteiga Outeiro

Trazo

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, asistieron a la celebración de la Romaría de San Mateo en Trazo, donde la alcaldesa Fina Suárez (junto a mandatarios locales de toda la comarca) fue su anfitriona.

Esta celebración, que tiene como marco el templo conocido como la Catedral da Montaña en Vilouchada, y que también rinde culto a Santa Eufemia, cuenta cada temporada con miles de devotos y festeiros. Entre otros, estuvieron el regidor de Ordes, José Luis Martínez; el de Frades, Roberto Rey; o el de Oroso, Álex Doval.

