Finaliza la construcción de la rotonda de 31 metros para la seguridad del polígono de Negreira

La Xunta acaba de dar por finalizadas las obras de transformación de la glorieta de la carretera AC-546 en Negreira, que reforzará la seguridad en el acceso al polígono industrial de Covas. Los trabajos consistieron en la conversión de la rotonda partida en el acceso de este polígono industrial, en el punto kilométrico 0+800 de la AC-546, en una nueva infraestructura completa de 31 metros de diámetro exterior.

Esta intervención, con un presupuesto autonómico de cerca de 50.000 euros, se centró en el cierre del anillo sobre la carretera y en la ejecución del resto de elementos necesarios para completar la rotonda. También se dispuso una capa de aglomerado en todo ese anillo de la glorieta, así como en el entronque de los carriles de las vías de acceso a la glorieta, y se ejecutaron islotes deflectores físicos. Además, las obras se completaron con el pintado y la disposición de la señalización.

Con esta actuación se mejorará la movilidad en todo este ámbito de la parroquia de Santa María de Covas, favoreciendo los desplazamientos de los vecinos y contribuyendo a reforzar la competitividad y seguridad de la zona al facilitar el tránsito hacia el polígono industrial de Covas.