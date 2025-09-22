Medio Ambiente ayuda a la repoblación forestal con Íntegro de Cabana
El presidente de la entidad que promueve la inclusión de personas con diversidad funcional se reunió con la conselleira Ángeles Vázquez
Expuso un proyecto que busca tanto la reforestación como la formación medioambiental acompañado del alcalde de Cabana
La conselleira de Medio Ambiente confirmó el interés de la Xunta por estudiar la posibilidad de colaborar en un nuevo proyecto de educación ambiental (formativo y de repoblación del monte) impulsado por la asociación Íntegro, una entidad social sin ánimo de lucro con sede en Cabana de Bergantiños, fundada en 1992 con el fin de promover la inclusión social de personas con diversidad funcional de A Costa da Morte.
Así lo comprometió la conselleira Ángeles Vázquez, que se reunió recientemente con el presidente de Íntegro, Adolfo López; el alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muíño; y otros representantes de la entidad para conocer en detalle los objetivos principales de la iniciativa. En este sentido, los promotores explicaron que bajo el título Sementes de futuro, el proyecto surge con una doble vocación, formativa y medioambiental. Con tal fin, la idea es promover actuaciones de reforestación para recuperar zonas degradadas con especies gallegas.
