A obra de humanización da Praza da Farola na Estrada buscará minimizar o impacto na campaña de Nadal

A actuación arrancará en outubro e está valorada en 1.037.607 euros

Prevese que os traballos comecen polas rúas Don Nicolás e Marqués de la Vega de Armijo, continuando despois pola confluencia das rúas 56 e San Paio

Imaxe da Praza de Galicia na Estrada. / BERNABE/JAVIER LALIN

A Estrada

A Xunta de Goberno Local da Estrada adxudicou o contrato da obra de humanización da Praza de Galicia, coñecida como a Praza da Farola, á firma Taboada y Ramos S.L.U. O executivo que encabeza Gonzalo Louzao Dono agarda que as obras arranquen no mes de outubro e que se desenvolvan axustándose a unha folla de ruta que buscará minimizar o impacto sobre a campaña de Nadal, tanto para o comercio local como para o conxunto da cidadanía.

O alcalde adiantou a previsión de que os traballos comecen polas rúas Don Nicolás e Marqués de la Vega de Armijo, continuando de seguido polas rúas San Paio e 56. Isto fará posible que a execución do proxecto avance reservando para o final a actuación na Praza de Galicia en si, humanizando previamente toda a súa contorna e deixando este céntrico espazo para a entrada de 2026.

4.000 metros cadrados máis de superficie urbana

Con isto, sinala o rexedor estradense, o que se busca é que "a obra non entorpeza o desenvolvemento do Nadal na zona de maior concentración de comercio e servizos da capital estradense", xa que é un enclave obrigado e neurálxico para os percorridos das cabalgatas de Papá Noel e Reis. Con estes traballos os peón gañarán unha céntrica superficie urbana duns 4.000 metros cadrados.

A empresa adxudicataria ten un prazo de seis meses para completar a execución do proxecto e comprometeuse a facelo por un importe de 1.037.607,80 euros. As obras serán financiadas no marco do convenio asinado entre o Concello da Estrada e a Deputación Provincial de Pontevedra, ente que aportará 807.000 euros a esta actuación a través do Plan Provincia Extradordinaria-Plan Extra.

