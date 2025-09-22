TURISMO
Outono Gastronómico en catro casas rurais da Costa da Morte
Os viaxeiros poden gozar de paquetes especiais ata o día 21 de decembro
A delegada da Xunta, Belén do Campo, visitou as casas rurais de Fiadeiras de Nemiña e Casa Castiñeira, en Muxía, participantes no programa Outono Gastronómico en Turismo Rural 2025, do que se poden beneficiar os viaxeiros desde o 19 de setembro ao 21 de decembro.
Esta proposta turística busca impulsar o turismo rural fóra de temporada. No Outono Gastronómico participan 78 casas rurais das catro provincias, das cales 21 están ubicadas na provincia da Coruña. Na Costa da Morte, a maiores destas dúas casas en Muxía, tamén participan a Casa Arpón en Malpica e Mar de Queo en Carballo. Estes establecementos ofrecen paquetes gastronómicos especiais, paquetes de estadías e actividades paralelas como paseos a cabalo, catas de viño, descenso en canoa ou sendeirismo, entre outras.
Do Campo tamén lembrou que está aberto o prazo para que os usuarios poidan gozar o bono turístico, ata o 25 de decembro, impulsado pola Xunta de Galicia nos case 500 establecementos adheridos ata o momento. En total, descargáronse 16.666 bonos que supoñen unha inxección ao sector de 2,5 M€ dos cales Turismo de Galicia financia 1 M€, unha iniciativa exitosa, aberta o 18 de xullo, xa que se esgotaron en tres días.
Cada persoa puido acceder a un máximo de dous bonos, cada un dun importe de 150 €, cofinanciados nun 40% pola Xunta de Galicia e nun 60% polas persoas solicitantes. Na actualidade están adheridos 495 establecementos das catro provincias, 194 na Coruña.
