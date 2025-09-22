Premio de 6.000 euros de la ONCE en Fisterra

El juego Mi día de la ONCE ha dejado este fin de semana 6.000 euros en premios en Fisterra, después de que dos boletos hayan resultado premiados con 3.000 euros cada uno.

Manuel Canosa Lires es el vendedor que ha vendido las papeletas premiadas con estos 6.000 euros desde su punto de venta en la Plaza de la Constitución de la capital fisterrana. Fue en el sorteo del pasado viernes, día 19 de septiembre, donde la fecha favorita de los acertantes les permitió ganar 3.000 euros a cada uno.

Mi día de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación lleva asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro.