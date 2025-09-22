Ríos y litoral sin basura gracias al voluntariado de Adega y Actúa

Se trata de concienciar y animar a los usuarios de playas y cursos fluviales a no utilizarlos como vertederos. Pero para llevar a cabo tal ingente labor, es necesario echar mano del voluntariado, en este caso de Actúa (Afundación) que liberó la isla ribeirense de Sálvora de 100 kilos de desperdicios, y el de Adega, donde hicieron lo propio el pasado domingo con miles de restos en 51 municipios incluidos en la Limpeza Simultánea de Ríos.

Comenzando por Adega, y pendientes de reunir la cifra total de basura eliminada de los cauces, tomaron parte cientos de voluntarios en 70 colectivos bajo el lema Móllate polos ríos, unas limpiezas que si bien son testimoniales (duran apenas una jornada), «de xeito simultáneo desenvolven unha acción colectiva e de concienciación social», apuntan los conservacionistas.

Y en el caso de Actúa de Afundación, retiraron 100 kilos de desperdicios en el litoral de Sálvora (arenales de Almacén, Zafra y Area dos Bois), pero también especies invasoras, en este caso de origen africano, como la herba de San Xoán (Helichrysum foetidum), así como de Amaryllis belladonna y Crassula ovata. La actividad, que forma parte de l Plan de Conservación Territorial Plancton impulsado por la obra social de Abanca, lleva ya fulminadas unas 20 toneladas de flora foránea en hábitas de la Rede Natura.

Tarugos y cabos

Sus responsables destacan que «entre os residuos retirados das praias, destacan os xa habituais tarugos plásticos empregados nas cordas das bateas para evitar a caída dos mexillóns das mesmas, e outros obxectos relacionados coa actividade pesqueira como restos de cabos, boias, redes, cordas e sedelas». Pero igualmente «outra serie de obxectos cuxa orixe é máis difícil de definir, posiblemente procedentes do continente ou vencellados ás actividades do turismo e do lecer, como restos de bolsas e envoltorios, tapóns plásticos, botes e botellas, e anacos de plástico de orixe non identificable». Todos ellos animan al respeto medioambiental.