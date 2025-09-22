Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Romaría da Barca máis multitudinaria xuntou 55.000 persoas en Muxía

Un amplo operativo de emerxencias e seguridade velou polos romeiros

Misa de campaña do Domingo da Barca, en Muxía.

Misa de campaña do Domingo da Barca, en Muxía. / Cedida

Redacción

Muxía

A Romaría da Virxe da Barca de Muxía pechou a súa última edición cun balance moi positivo. “Estamos moi satisfeitos coa boa resposta de asistencia nesta edición, a pesares das ameazas de choiva, chegando a superar as 55.000 persoas participantes nas distintas actividades da festa. De feito, na xornada do domingo asistiu máis público que o ano pasado”, indica Ramón Pérez Barrientos, presidente da Asociación Cultural da Romaría da Barca, organizadora do programa festivo.

Procesión da Virxe da Barca, en Muxía

Procesión da Virxe da Barca, en Muxía, / Cedida

“As festas transcorreron con total normalidade e sen incidentes de relevancia”, indica Pérez, quen tamén salientou a capacidade de convocatoria que este ano tivo a celebración. “Xornalistas de medios de comunicación internacionais achegáronse a Muxía para coñecer de preto a nosa celebración, quedando moi sorprendidos coa cantidade de xente asistente, a variedade de propostas e os aspectos singulares como os fogos de artificio e a nosa traca de bombas de palenque”, explica.

Fieis presentando as súas ofrendas á Virxe da Barca

Fieis presentando as súas ofrendas á Virxe da Barca. / Cedida

Os aloxamentos do municipio penduraron o cartel de completo durante a fin de semana grande do evento. No caso dos albergues notouse unha importante afluencia de peregrinos estranxeiros que quixeron aproveitar a súa viaxe para descubrir o amplo programa de actos, que combinou os oficios relixiosos coas actividades culturais e de lecer. Igual de ateigados estiveron os restaurantes e bares da capital muxiá durante as xornadas festivas, ao igual que as carpas de polbeiras e os variados postos de comida que se distribuíron pola zona do Malecón.

Visitantes de todo o mundo

Pola súa banda, o Santuario da Barca non deixou de recibir visitantes durante a semana previa e na propia da romaría. “O feito de que saíra nos medios que a pedra volveu abalar fixo medrar tamén o número de romeiros no templo, non só nos días centrais, senón tamén durante toda a Novena. Ademais, a procesión nocturna dos fachos sumou máis devotos que o ano pasado. Incluso esta fin de semana a concorrencia foi masiva”, afirma o cura párroco do templo, Daniel Turnes, quen tamén salientou que “a colaboración entre institucións favoreceu que fora un éxito todo”.

O párroco tamén puxo de manifesto o incremento no número de “peregrinos de todas as partes do mundo”. Durante a Romaría da Virxe da Barca déronse cita no templo diversas nacionalidades: coreanos, taiwaneses, estadounidenses, ingleses, suramericanos, irlandeses, franceses e, incluso, de Indonesia... Un crisol de procedencias cun mesmo obxectivo: descubrir esa espiritualidade e contornas únicas que fan do Santuario da Barca un destacado lugar de culto e visita. “O peregrino que finaliza en Muxía o seu Camiño, busca aquí un espazo para a reflexión e para compilar todas as experiencias vividas durante a súa travesía... E adoita repetir”, conclúe Turnes.

A convivencia entre os actos litúrxicos e lúdicos fan do programa unha combinación perfecta para atraer a todo tipo de públicos. Así, ofrecéronse durante as catro xornadas desde procesións, oficios e misa de campaña, ata pasarrúas de charangas, bandas de música e agrupacións folk, pasando polos espectáculos de grandes orquestras para poñer o broche de ouro co concerto da artista internacional Soraya Arnelas.

“Este ano apostamos por ampliar o abano de propostas culturais e de lecer, sen deixar de lado aspectos máis tradicionais”, concreta o presidente da Asociación Cultural da Romaría da Barca de Muxía. Unha combinación perfecta que fai desta celebración todo un referente non só a nivel nacional, senón tamén internacional.

Amplo despregue de efectivos

Neste senso, a gran afluencia de visitantes requiriu dun amplo dispositivo de efectivos de emerxencias e seguridade. “Como en anteriores ocasións, contamos con preto dun cento de voluntarios de Protección Civil de distintas partes de Galicia e tamén doutros puntos de España, como Madrid, Comunidade Valenciana ou Estremadura”, explicou.

Ademais, e coa fin de velar pola saúde das persoas asistentes, contouse con 3 UVIs móbiles; un equipo do SAMUR de 10 profesionais, e outro especializado en Violencia de Xénero, de Xetafe, con 4 integrantes. A estes sumáronse unha vintena de efectivos da Policía Local, así como unha decena de patrullas da Garda Civil (Tráfico, Seprona e antidisturbios).

