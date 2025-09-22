Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRADICIÓN

Vimianzo revive tempos pasados na Muiñada

Concursos, gastronomía, concertos e roteiros na décima edición

Presentación da décima edición da Muiñada de Vimianzo

Presentación da décima edición da Muiñada de Vimianzo / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

A décima Muiñada de Vimianzo, que se celebrará o 17 e 18 de outubro, incluirá este ano unha ruta de sendeirismo teatral, foliada, concertos, gastronomía tradicional, xogos, o afamado campionato de debullada de millo, visitas teatralizadas e obradoiros nos muíños do Val da capital de Soneira.

Unha noite non é nada, di o famoso cantar, e así é que a Muiñada se amplía á noite do venres con dous concertos: Paracetafolk e Benofán Charanga (Teo), que deixarán a noite aberta á foliada libre con algunha sorpresa. Será no muíño da Agra, con entrada gratuíta.

Cartel promocional da Muiñada de Vimianzo

Cartel promocional da Muiñada de Vimianzo / Cedida

O sábado comezará cunha renovada Ruta teatral por Sanfíns. Un percorrido circular guiado por David Roget por esta aldea da parroquia de Cambeda na que se conservan singulares elementos de valor etnográfico. Hai prazas limitadas, polo que é obrigatorio inscribirse en cherinkas.org

Ao mediodía, a festa trasládase ao muíño da Gándara. Haberá sesión vermú con Bouba (Tordoia) e petiscos do muíño, a partir das 13.30 h. Despois de xantar no muíño da Agra haberá xogos, unha exposición fotográfica dos 10 anos de Muiñada, visitas teatralizadas, un obradoiro de baile, campionato de debullada de millo, filloas, cea tradicional e música con Sebastião Antunes, Ringorrango, a Banda das Crechas e Omiri.

Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo; Rosa Blanco, concelleira de Cultura; Nieves Lema, técnica de Cultura; Manuel Rial e Pablo Castro, representantes das asociacións Cherinkas e Trubisquiña, e Ángel Mourelle, de Paracetafolk, foron os encargados de debullar os detalles da programación.

