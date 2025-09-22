TRADICIÓN
Vimianzo revive tempos pasados na Muiñada
Concursos, gastronomía, concertos e roteiros na décima edición
A décima Muiñada de Vimianzo, que se celebrará o 17 e 18 de outubro, incluirá este ano unha ruta de sendeirismo teatral, foliada, concertos, gastronomía tradicional, xogos, o afamado campionato de debullada de millo, visitas teatralizadas e obradoiros nos muíños do Val da capital de Soneira.
Unha noite non é nada, di o famoso cantar, e así é que a Muiñada se amplía á noite do venres con dous concertos: Paracetafolk e Benofán Charanga (Teo), que deixarán a noite aberta á foliada libre con algunha sorpresa. Será no muíño da Agra, con entrada gratuíta.
O sábado comezará cunha renovada Ruta teatral por Sanfíns. Un percorrido circular guiado por David Roget por esta aldea da parroquia de Cambeda na que se conservan singulares elementos de valor etnográfico. Hai prazas limitadas, polo que é obrigatorio inscribirse en cherinkas.org
Ao mediodía, a festa trasládase ao muíño da Gándara. Haberá sesión vermú con Bouba (Tordoia) e petiscos do muíño, a partir das 13.30 h. Despois de xantar no muíño da Agra haberá xogos, unha exposición fotográfica dos 10 anos de Muiñada, visitas teatralizadas, un obradoiro de baile, campionato de debullada de millo, filloas, cea tradicional e música con Sebastião Antunes, Ringorrango, a Banda das Crechas e Omiri.
Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo; Rosa Blanco, concelleira de Cultura; Nieves Lema, técnica de Cultura; Manuel Rial e Pablo Castro, representantes das asociacións Cherinkas e Trubisquiña, e Ángel Mourelle, de Paracetafolk, foron os encargados de debullar os detalles da programación.
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- Abre en Santiago el Cash Record más grande de Vegalsa-Eroski
- Diego Calvo y Monbús buscan una solución para los universitarios por la falta de plazas en las líneas de bus a Santiago
- Hasta 80 menús gratis en las cafeterías de la Universidade de Santiago: Así pueden conseguirse
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- La USC da la bienvenida a los estudiantes internacionales: «Estuvimos en una foliada y vamos a clases de gallego»
- Un joven se enfrenta a tres años de prisión por cortarle la cara a un compañero de clase con un vaso en la antigua discoteca 'La Facultad