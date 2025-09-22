Xosé Tunhas, o amesán que lle dá son a todo o mundo
No Portanxil, na parroquia de Trasmonte, atópase un pendello no que soan a diario as ferramentas, a madeira e os parches de pel
Dende o seu taller fai chegar os seus instrumentos musicais a países tan lonxanos como o nipón ou Taiwán.
Mario Fajardo
A paixón de Xosé Tunhas pola música non vén dunha tradición familiar, senón dun descubrimento tardío. «Empecei a tocar o tambor con dezasete anos, e iso fixo que me interesase por como estaban feitos os instrumentos e que hai que facer cando se estragan», lembra o artesán. Desde neno gustáballe traballar coas mans, xogar, experimentar, e aquel primeiro contacto coa percusión abriulle a porta a un mundo novo. Comezou facendo reparacións ou algúns instrumentos para si mesmo e para coñecidos, pero no 2006 decidiu dar o paso: deixou o seu antigo traballo e abriu o seu propio obradoiro, Xosé Tunhas Percusión no Portanxil (Ames). «Sempre me gustou traballar coas mans, e chegou un momento no que decidín dedicarme profesionalmente».
A demanda chegou axiña. «Xa desde o primeiro momento houbo encargos, e rapidamente vin que era viable». O seu nome empezou a circular no mundo do folclore galego, e os seus instrumentos chegaron a músicos de toda Galicia. Nos últimos anos, grazas ás redes sociais e ao boca a boca, tamén traspasaron fronteiras. «Se tes un perfil nas redes, poden verte en calquera sitio. Basta con que alguén busque música tradicional e apareces». Así foron xurdindo pedidos que o sorprenderon, como o dunha pandeireta para Danny Cummings, quen fora percusionista de George Michael. «Ao principio pensei que era unha broma, pero non, era real».
Máis aló de Galicia e España, os seus instrumentos son solicitados en países como Portugal, Francia, Italia, Alemaña, Suiza e mesmo fóra do continente europeo: «Xapón, Taiwán, Estados Unidos, diferentes puntos de Latinoamérica, pero son cousas máis ben puntuais, o forte da produción é aquí».
O obradoiro de Tunhas medrou con el. O que comezou con ferramentas básicas transformouse nun espazo cheo de máquinas, aparellos deseñados por el mesmo e unha acumulación de recursos que foron chegando segundo as necesidades. «O taller é como un ser vivo que vai medrando».
A maior parte dos encargos son de nova construción, aínda que tamén fai reparacións. «Construír é o que máis tempo leva, o máis satisfactorio e tamén o que máis beneficio deixa». Traballa principalmente con piñeiro, cerdeira e nogueira, aínda que tamén emprega madeiras nobres como o ébano ou o granadillo para detalles específicos ou baquetas. O resultado son instrumentos certificados co selo Artesanía de Galicia, que poden custar desde sesenta euros no caso das pandeiretas máis sinxelas ata setecentos no caso dos tambores de maior calidade.
Da súa habilidade como luthier poden dar fe tamén artistas de referencia da música tradicional galega, como Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre ou Felisa Segade, de Leilía, que empregan os seus instrumentos.
Sempre atento para innovar
Na súa filosofía de traballo a innovación convive coa tradición. As ideas xorden en calquera momento, e vanse pulindo ata acadar un resultado satisfactorio. «Moitas veces as ideas saen mesmo no váter, pero despois hai que probar, fallar, corrixir…». Por iso insiste na importancia de que quen constrúe tamén sexa músico: «Só así sabes realmente se o que fas dá resultado».
Para inspirarse e seguir mellorando, Xosé Tunhas recorre tamén á observación do traballo doutros artesáns de percusión. «Hai moita xente por todo o mundo que fai cousas espectaculares. A inspiración chegache a nada que abras o ordenador ou o móbil, xa ves cousas e dis: «ostras, é marabilloso isto», explica o artesán. Entre eles, destaca a Christian Hedwitschak, un artesán alemán especializado en bohdrans, un instrumento de percusión irlandés. «É un dos mellores na súa especialidade, e sempre vou alí a picar para ver o que fai», engade.
«Gústame máis tocar, pero construír é o meu»
Confesa que goza máis tocando, algo que inflúe directamente no seu ooficio, pero séntese sobre todo construtor. O futuro, admite, é incerto, como para calquera autónomo, pero mostra optimismo: «Levo xa case vinte anos e véxoo ben, traballo hai». Non contempla abrirse a outros instrumentos fóra da percusión, pero si lle gustaría transmitir o aprendido. «O día que me xubile gustaríame ensinarlle a quen queira aprender disto, porque sería unha mágoa que se perdesen determinados saberes», remata Tunhas.
