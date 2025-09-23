Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ames bate o récord de inscricións da súa marcha ciclista nocturna con 400 membros

A actividade celebrouse con motivo da Semana Europea de Mobilidadec celebrada do 19 ao 21 de setembro

O pasado domingo tivo lugar a primeira edición da Ames Grave Social Ride, na que participaron 49 ciclistas

A marcha ciclista nocturna contou coa participación de corredores de todas as idades.

O Concello de Ames celebrou do 19 ao 21 de setembro a sétima edición da Semana Europea da Mobilidade cunha serie de actividades para fomentar a mobilidade activa, o uso do transporte público e outros medios sostibles.

Na xornada do venres, tivo lugar a marcha ciclista nocturna, un percorrido de oito quilómetros que batiu o récord de inscricións de edicións pasadas chegando a reunir máis de 400 participantes na localidade de Bertamiráns.

Na mañá de sábado, o aparcadoiro de Agriños no Milladoiro convertiuse nun patio de recreo para a rapazada cun circuíto de educación viaria e múltiples xogos populares en bicicleta.

O obxectivo foi introducir aos máis pequenos en escenarios cos que poden atoparse no seu día a día, desde o uso de semáforos, cruces ou pasos de peóns, para saber como actuar ante todo tipo de situacións na vía pública. Para estas actividades contouse coa colaboración do persoal da área de Educación viaria da Xefatura Provincial de Tráfico da Coruña.

Ames Gravel Social Ride

Xa no domingo, o derradeiro día da programación, celebrouse a primeira edición da Ames Gravel Social Ride, organizada polo Club ciclista Ames e na que participaron 49 ciclistas. A proba consistiu en completar un percorrido de 43 quilómetros aproximadamente dividido en dous tramos cun desnivel de 700 metros.

O obxectivo de delimitar o itinerario en dúas partes ben diferenciadas -a primeira de 22 quilómetros polo norte do Concello e a segunda por unha zona máis chá pasando polo Pazo da Peregrina de Bertamiráns- foi para permitir a participación tanto dos ciclistas dun nivel máis principiante coma dos máis avanzados.

