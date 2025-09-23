Ames pon en marcha a segunda edición do programa de cesación de tabaco
O obradoiro, incluído no Plan Municipal de Benestar Emocional e Saúde Mental, arrincará o mércores 1 de outubro e desenvolverase durante tres meses no Pazo da Peregrina de Bertamiráns
O Concello de Ames activará o vindeiro 1 de outubro a segunda edición do programa de cesación de tabaco en grupo, unha iniciativa gratuíta dirixida a persoas empadroadas no municipio que desexen deixar de fumar. A actividade prolongarase durante os meses de outubro, novembro e decembro.
O programa está integrado no Plan Municipal de Benestar Emocional e Saúde Mental, presentado en abril de 2024 como o primeiro plan local centrado na promoción da saúde mental da veciñanza, especialmente de nenos, adolescentes e maiores.
A concelleira de Promoción da Saúde, Susana Señorís, destacou que «este é a segunda edición deste programa, que o ano pasado xa se levou a cabo co obxectivo de axudar ás persoas que queren deixar de fumar para mellorar a súa propia saúde e a das persoas que están ao seu arredor».
A proposta ofrece unha abordaxe multidisciplinar do tabaquismo, impartida por unha psicóloga con formación específica nesta área e coa colaboración doutros profesionais.
As sesións desenvolveranse os mércores ás 18.30 horas no Pazo da Peregrina de Bertamiráns. O programa inclúe seis encontros presenciais e posteriormente varias sesións de seguimento telefónico.
A metodoloxía empregada baséase nun programa multicompoñente con evidencia científica, considerado un dos máis eficaces para deixar de fumar.
