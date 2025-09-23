Por que Ames é unha referencia para Europa na prevención de incendios?
Dende hai oito anos aplica un modelo baseado en sementar frondosas caducifolias que freou o avance do lume en zonas sensibles
Está recoñecido como boa práctica pola UE
Mario Fajardo
O Concello de Ames leva dende decembro de 2017 aplicando un plan municipal de prevención de incendios forestais «pioneiro» na comunidade. Un programa moi semellante ao que implementará a Xunta de Galicia tralo fatídico mes de agosto, no que a comunidade sufriu a maior vaga incendiaria da súa historia.
O plan amesán consiste en substituír especies pirófitas como piñeiros, eucaliptos ou acacias por frondosas caducifolias (carballos, castiñeiros, cerdeiras, bidueiros, noceiras ou ameneiros), co obxectivo de crear faixas de protección arredor dos núcleos de poboación.
Tras case oito anos de aplicación, o concelleiro de Xestión do Medio Natural e Atención ao Rural, Javier Antelo, valora o balance da actuación como «moi positivo». Lembra que en lugares como Ventosa, na parroquia de Cobas, xa se puido comprobar a súa eficacia: «No ano 2022 houbo un incendio que avanzaba cara as casas e xusto na zona onde estaba implantado o plan de plantacións o lume parou. Mesmo os equipos de extinción daquela destacaron a importancia de que esa faixa estivese limpa e repoboada», recorda.
As primeiras actuacións fixéronse en Piñeiro, unha das zonas máis castigadas polos lumes. Dende entón o plan estendeuse a preto de 25 aldeas de Ames, cun sistema de selección técnica que prioriza áreas de maior risco: «As técnicas municipais fan unha inspección e valoran criterios como o estado do monte, a cantidade de biomasa acumulada, a orografía ou se houbo incendios previos. Así decídese onde actuar cada ano», explica Antelo.
O concelleiro subliña que o modelo non só busca apagar o lume, senón tamén recuperar biodiversidade e mellorar a xestión forestal: «As frondosas xeran sombra, baixan a temperatura do solo e reducen o crecemento da vexetación. Iso facilita o control do monte e, se chega o lume, ou se extingue por si mesmo ou facilita o traballo das brigadas».
Importancia da veciñanza para o funcionamento do plan
A participación veciñal resulta clave. O Concello financia o 80% do custo da actuación e os propietarios achegan o 20% restante. Ademais, dende este ano deben asinar un compromiso de mantemento: «De nada vale facer un investimento municipal importante se despois non se coida. Por iso, unha das novas medidas que se implantan é que queda por escrito que, a partir do segundo ano, as persoas propietarias son responsables da xestión das parcelas», explica.
Exemplo de boa práctica a nivel europeo
Os resultados falan por si sós: máis de 13.000 árbores autóctonas plantadas, 19 hectáreas repoboadas e 248 parcelas transformadas, o que permitiu que, no pasado mes de marzo, o programa acadase o recoñecemento do Interreg Europe, que o inclúe como boa práctica exportable a outras rexións europeas.
Sobre o plan anunciado días atrás polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, no Parlamento, Antelo móstrase claro: «Para nós é un orgullo ver que se toma de exemplo, pero ninguén se puxo en contacto con nós por parte da Xunta. Estamos dispostos a explicar este plan a calquera concello ou administración que o solicite. O importante é que se estendan iniciativas así, porque os incendios de nova xeración demostran que necesitamos medidas deste tipo e que necesitamos empezar a aplicalas máis».
Ames aposta por manter e ampliar este proxecto ata 2029. «É un plan ambicioso, con moito esforzo económico para o Concello, pero que todos os gobernos municipais, independentemente da cor política, mantiveron e seguirán mantendo», conclúe o concelleiro.
