Cara e cruz para as profesionais do marisqueo en Muros e Camariñas
Na vila muradá pecharon unha campaña con máis de 1,7 millóns de ingresos
Na capital do Vilán seguen sen marisco
O BNG demanda «axudas sen condicións» para o sector
A Agrupación de Mariscadoras a Pé da Confraría de Pescadores de Muros celebrou a fin dunha boa campaña de marisqueo, que xerou algo máis de 1,75 millóns de euros para o sector, segundo os rexistros de Pesca de Galicia.
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, sumouse á xuntanza anual que celebran as mariscadoras muradanas, e na que renderon tamén homenaxe ás profesionais que se xubilaron este ano. A responsable autonómica destacou o traballo deste colectivo, que conta con 164 socios, dos que a maior parte se dedican ao marisqueo a pé (71), marisqueo en embarcación (36), artes menores (22), recursos específicos (21) e viveiros flotantes (10).
A actividade marisqueira neste municipio coruñés é moi destacada cunha produción na que destacan especies como o ameixón, ameixa xaponesa, berberecho, ameixa rubia, cornicha, ameixa babosa, carneiro ou a ameixa fina. Neste ano, o ameixón foi o que xerou máis ingresos (411.583 euros), seguido da ameixa xaponesa (365.546 €) e da navalla (325.400 euros). Pola súa banda, o berberecho xerou unha facturación de 269.755 €.
Pola contra, en Camariñas, o sector segue sen marisco e sen ingresos. O BNG solicitou no Parlamento que se cree unha nova liña de axudas, con fondos propios, para as mariscadoras de Camariñas mentres dure a situación de inactividade laboral, sen condicionantes de posuír un determinado número de días traballados.
Os nacionalistas din que a situación «é insostible» e subliñan que de 50 mariscadoras a pé, «só quedan 30 de alta nos plans de explotación, das que só 15 están activas». Así mesmo, as restantes 20 traballadoras de a pé, «ou xa se xubilaron, pediron excedencias, están en procesos de solicitude da invalidez ou buscaron outras actividades laborais».
Máis de 1,2 M€ para mellorar a actividade e os ecosistemas
A titular de Mar, Marta Villaverde, destacou durante a súa visita a Muros o compromiso da Xunta no impulso da actividade marisqueira na localidade, investindo desde o pasado ano 1,2 millóns de euros para o desenvolvemento de proxectos para a mellora da xestión dos recursos marisqueiros, das condicións laborais, da protección e recuperación dos ecosistemas mariños ou da comercialización dos produtos.
Este esforzo inversor complétase cos 800.000 euros que Portos de Galicia prevé destinar este ano a mellorar as infraestruturas do municipio, como á reconstrución do porto interior de Muros, o acondicionamento da rampla portuaria de Esteiro e á dotación de luminarias tipo LED.
