A Concellería de Igualdade e o IES de Arzúa lanzan “Facendo Comandos”
Trátase dunha formación en igualdade dirixida a alumnado de secundaria, bacharelato e formación profesional que toma como referencia a experiencia pioneira do Comando Igualdade do IES Alexandre Bóveda de Vigo
El Correo Gallego
Hoxe deu comezo no IES de Arzúa a primeira sesión de Facendo Comandos, unha iniciativa educativa pioneira promovida pola Concellería de Igualdade do Concello en colaboración co equipo de Igualdade e Diversidade do centro e coordinada pola consultora PRISMA. O programa, dirixido a alumnado de secundaria, bacharelato e formación profesional, desenvolverase ao longo de todo o curso escolar e combina formación en liña con sesións presenciais trimestrais, inspirándose na experiencia do Comando Igualdade do IES Alexandre Bóveda de Vigo.
A posta en marcha deste proxecto é froito do traballo continuado entre o Concello e o centro educativo, así como das conclusións obtidas na enquisa “Percepcións en torno á igualdade e a diversidade do alumnado do IES de Arzúa”, realizada entre outubro de 2024 e xaneiro de 2025. Gracias á participación do alumnado, identificáronse os principais desafíos en materia de igualdade e as liñas de actuación para tratar de construír un instituto e un municipio máis inclusivo e diverso.
Segundo explicou Xurxo Feijóo, coordinador do grupo de Igualdade do IES, aos 21 representantes —todos homes, un por cada curso de ESO, Bacharelato e Formación Profesional—, esta formación busca ir máis aló da teoría. “A enquisa revelou que hai certo descoñecemento en temas importantes, e por iso é fundamental traballalos en colectivo, para estar o mellor informados posible, dotarnos de ferramentas que nos axuden a diferenciar os feitos dos bulos, e crear espazos seguros nos que debatir e pensar sen medo a ser xulgados”, destacou.
O obxectivo principal de Facendo Comandos é dotar ao alumnado de ferramentas participativas e fomentar a cohesión de grupo para que poidan impulsar cambios reais no centro educativo e no seu contorno social. Ao longo do curso, os estudantes analizarán a realidade social e decidirán medidas para avanzar cara á igualdade efectiva. O programa inclúe tamén formación para nais e pais, co fin de que as familias comprendan mellor a iniciativa e acompañen ás súas fillas e fillos neste proceso.
A concelleira de Igualdade, Lucía López, subliñou a relevancia do proxecto e a implicación do IES de Arzúa: “Facendo Comandos ten un enfoque que pensamos vai funcionar moi ben entre o alumnado, porque lles permite poñer o foco, desde o seu propio punto de vista, nas desigualdades que máis lles afectan e atravesan no día a día. É fundamental que a mocidade dispoña de espazos propios para reflexionar e construír colectivamente esa sociedade máis xusta e igualitaria que soñan”.
Con esta iniciativa, o Concello de Arzúa e o IES reforzan o seu compromiso cunha educación transformadora que fomente o pensamento crítico, a prevención das violencias machistas e a valoración da diversidade.
