Estenden á conca do río Anllóns a prealerta por escaseza de auga

Súmase á do río Grande, en Camariñas, decretada o 7 de agosto

Río Anllóns ao seu paso polo centro de Carballo.

Río Anllóns ao seu paso polo centro de Carballo. / C. C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A Xunta estendeu a declaración da prealerta por escaseza moderada de auga ao sistema do río Anllóns, costa da Coruña ata o límite de Arteixo, e que se suma así aos sistemas do río Lérez, en Pontevedra, e do río Grande, en Camariñas, ambos en situación de prealerta desde o pasado 7 de agosto.

Así o acordou a Oficina Técnica da Seca, presidida polo director de Augas de Galicia, Roi Fernández, e que contou coa participación do xerente e doutros cargos directivos do organismo hidráulico, así como de representantes de Protección Civil, de MeteoGalicia e das Consellerías de Sanidade e do Medio Rural.

Para a adopción desta medida na conca do río Anllóns tívose en conta que desde mediados do mes de agosto presenta indicadores de escaseza por debaixo do límite de 0,30 e tras constatar que, lonxe de mellorar, nas últimas dúas semanas a situación amosou un lixeiro empeoramento. Así mesmo, a evolución nos ríos Lérez e Grande desde a última reunión tamén aconsella manter a prealerta en ambos sistemas.

En Galicia son 28 os municipios afectados pola prealerta. Na conca do Anllóns: Arteixo, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica, Ponteceso e Tordoia, e na do río Grande: Cabana, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo e Zas.

