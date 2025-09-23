SECA
Estenden á conca do río Anllóns a prealerta por escaseza de auga
Súmase á do río Grande, en Camariñas, decretada o 7 de agosto
A Xunta estendeu a declaración da prealerta por escaseza moderada de auga ao sistema do río Anllóns, costa da Coruña ata o límite de Arteixo, e que se suma así aos sistemas do río Lérez, en Pontevedra, e do río Grande, en Camariñas, ambos en situación de prealerta desde o pasado 7 de agosto.
Así o acordou a Oficina Técnica da Seca, presidida polo director de Augas de Galicia, Roi Fernández, e que contou coa participación do xerente e doutros cargos directivos do organismo hidráulico, así como de representantes de Protección Civil, de MeteoGalicia e das Consellerías de Sanidade e do Medio Rural.
Para a adopción desta medida na conca do río Anllóns tívose en conta que desde mediados do mes de agosto presenta indicadores de escaseza por debaixo do límite de 0,30 e tras constatar que, lonxe de mellorar, nas últimas dúas semanas a situación amosou un lixeiro empeoramento. Así mesmo, a evolución nos ríos Lérez e Grande desde a última reunión tamén aconsella manter a prealerta en ambos sistemas.
En Galicia son 28 os municipios afectados pola prealerta. Na conca do Anllóns: Arteixo, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica, Ponteceso e Tordoia, e na do río Grande: Cabana, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo e Zas.
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Una prueba pericial dilata la instrucción del atropello mortal del vecino de Conxo
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
- Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana
- Todo a punto para acondicionar los terrenos del jardín botánico de Santiago
- El vuelco de un autobús escolar deja atrapados a cinco niños: los bomberos los sacan por el techo