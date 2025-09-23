A Estrada quere blindar durante 50 anos a praia fluvial de Liñares para garantir o investimento
O alcalde, Gonzalo Louzao, propón á Sociedade Río Ulla duplicar a vixencia da cesión co obxectivo de garantir financiamento doutras administracións
El Correo Gallego
O goberno local da Estrada deu un paso máis no proxecto de dinamización da praia fluvial de Liñares. O alcalde, Gonzalo Louzao, anunciou que o Concello trasladou á Sociedade Deportiva Río Ulla a proposta de ampliar a cesión do recinto ata os 50 anos, no canto dos 25 actualmente vixentes.
Segundo explicou, esta fórmula —avalada polos servizos xurídicos municipais— abre a porta a investimentos de administracións autonómicas ou provinciais, ao garantir un horizonte temporal que permitiría amortizar o gasto público. «O obxectivo é que a praia fluvial teña acceso público e unha xestión municipal consolidada, con condicións e mantemento axeitados», sinalou o rexedor.
A directiva da entidade deportiva xa recibiu a proposta e será agora a asemblea de socios quen decida se a acepta nunha reunión extraordinaria. A primeira cesión asinárase no ano 2020 por vinte anos e logo ampliárase ata os 25, polo que o novo acordo suporía duplicar ese prazo.
Mentres se define esta cuestión, o Concello está explorando vías de financiamento para deseñar un proxecto que permita actuar de forma integral sobre o espazo. A actuación inclúe melloras na zona verde, nos vestiarios e área de hostalería, no aparcadoiro, na accesibilidade e nos paseos interiores, ademais da creación dun espazo para eventos.
Louzao incidiu en que a proposta busca combinar a valorización ambiental do marco fluvial coa súa proxección como recurso turístico estradense, reforzando así o atractivo da contorna.