TURISMO
‘Influencers’ de Portugal loan o xeodestino Costa da Morte
Gato Vadio e Girl from Nowhere descubriron a gastronomía e a tradición mariñeira
Influencers de referencia en Portugal visitaron a Costa da Morte da man da Asociación de Profesionais do Turismo (APTCM) para descubrir a súa gastronomía, tradición mariñeira e experiencias auténticas.
Este mes de setembro, o xeodestino recibiu a visita dos recoñecidos influencers de viaxes Gato Vadio e Girl from Nowhere, que compartiron coa súa comunidade as vivencias na comarca.
O coñecido blogueiro portugués Gato Vadio (gatovadio.pt) regresou á Costa da Morte, un destino que xa coñecía e ao que volveu cunha ollada renovada para centrarse na gastronomía, contido visual e vida mariñeira.
Con máis de 42.500 seguidores en Instagram, 33.000 en Facebook e arredor de 70.000 visitas mensuais ao seu blog, Gato Vadio aloxouse no Hotel La Marina (Cee) e degustou a gastronomía local en Mar de Morosa, Carrumeiro e Mamá Celia. Ademais, participou en actividades vinculadas á tradición e ao comercio da zona, como a visita á Peixaría do Mar de Morosa, á Stoupa Tenda e á Casa do Cuco.
Pola súa banda, Girl from Nowhere, que conta tamén cunha destacada comunidade en redes sociais (máis de 28.000 seguidores en Instagram, 950 en Facebook e arredor de 6.000 visitas mensuais no seu blog girlfromnowhere.pt), aloxouse no Hotel Alén do Mar de Fisterra, degustou a cociña local nos restaurantes Terra e Fontevella, e fixo un percorrido polo Museo da Pesca, reuniuse coa Confraría de Fisterra, gozou dunha aventura con Fish-Terra e visitou o hotel Bela Fisterra.
Un destino único
Paralelamente, APTCM segue a impulsar o proxecto Temporada de Mar, financiado polo GALP Costa Sostible, que busca a desestacionalización do turismo na zona sur da Costa da Morte a través da valorización dos productos pesqueiros de quilómetro cero, de pesca tradicional e artesanal nos meses con “r”, que é cando o peixe e o marisco están no seu momento óptimo. O proxecto introduce este tipo de produtos nos establecementos da rede para que os promocionen.
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Una prueba pericial dilata la instrucción del atropello mortal del vecino de Conxo
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana
- Todo a punto para acondicionar los terrenos del jardín botánico de Santiago
- El vuelco de un autobús escolar deja atrapados a cinco niños: los bomberos los sacan por el techo