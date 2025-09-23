RUTA XACOBEA
Novo plan para reforzar a visibilidade do Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía
A edil ceense Luisa Rodríguez asume a presidencia da asociación de concellos
A Asociación de Concellos do Camiño Fisterra-Muxía (ACFM) renovou a súa xunta directiva, asumindo a presidencia Mª Luisa Rodríguez Riveiro, concelleira de Turismo de Cee. A vicepresidencia corresponde a Manuel Ángel Leis Míguez, alcalde de Negreira; a secretaría a Noelia Baleato Toja, edila de Turismo de Santa Comba; e a tesourería a Francisco Javier Domínguez, alcalde de Corcubión.
A asemblea da entidade, xa presidida por María Luisa Rodríguez, acordou impulsar un novo plan de comunicación e márketing co obxectivo de reforzar a visibilidade do Camiño Fisterra-Muxía, consolidar a súa marca e atraer novos públicos e colaboracións.
Con tal fin a asociación tamén estará presente en dúas importantes feiras do sector turístico: Fairway (Santiago de Compostela, 9–11 de novembro) e a World Travel Market (Londres, 4–6 de novembro), en colaboración coa Deputación da Coruña. Ambas citas permitirán dar a coñecer a ruta entre profesionais do sector e axencias especializadas, así como fortalecer os contactos institucionais e comerciais a nivel nacional e internacional.
Tamén se presentou a segunda edición do proxecto Arte no Camiño, que nesta ocasión se desenvolverá nos concellos de Negreira e Cee, coa participación de artistas galegos recoñecidos. Esta iniciativa ten como obxectivo embelecer espazos públicos, poñer en valor a identidade cultural do territorio e mellorar a experiencia das persoas peregrinas.
A presidenta, Mª Luisa Rodríguez, salientou “a importancia de traballar conxuntamente para dar continuidade ao labor de promoción e dinamización do Camiño Fisterra-Muxía, fortalecendo a cooperación entre os concellos e impulsando novas accións que dean visibilidade a este patrimonio único”.
- Una prueba pericial dilata la instrucción del atropello mortal del vecino de Conxo
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- El vuelco de un autobús escolar deja atrapados a cinco niños: los bomberos los sacan por el techo
- Santiago tiene 98 plazas vacantes en ciclos medios y superiores de FP: el viernes finaliza la matrícula
- La tarea imposible de alquilar en Galicia: hasta 30 candidatos para conseguir una habitación
- Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana