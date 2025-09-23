Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RUTA XACOBEA

Novo plan para reforzar a visibilidade do Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía

A edil ceense Luisa Rodríguez asume a presidencia da asociación de concellos

Peregrinos no Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía.

Peregrinos no Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

A Asociación de Concellos do Camiño Fisterra-Muxía (ACFM) renovou a súa xunta directiva, asumindo a presidencia Mª Luisa Rodríguez Riveiro, concelleira de Turismo de Cee. A vicepresidencia corresponde a Manuel Ángel Leis Míguez, alcalde de Negreira; a secretaría a Noelia Baleato Toja, edila de Turismo de Santa Comba; e a tesourería a Francisco Javier Domínguez, alcalde de Corcubión.

A asemblea da entidade, xa presidida por María Luisa Rodríguez, acordou impulsar un novo plan de comunicación e márketing co obxectivo de reforzar a visibilidade do Camiño Fisterra-Muxía, consolidar a súa marca e atraer novos públicos e colaboracións.

Con tal fin a asociación tamén estará presente en dúas importantes feiras do sector turístico: Fairway (Santiago de Compostela, 9–11 de novembro) e a World Travel Market (Londres, 4–6 de novembro), en colaboración coa Deputación da Coruña. Ambas citas permitirán dar a coñecer a ruta entre profesionais do sector e axencias especializadas, así como fortalecer os contactos institucionais e comerciais a nivel nacional e internacional.

Tamén se presentou a segunda edición do proxecto Arte no Camiño, que nesta ocasión se desenvolverá nos concellos de Negreira e Cee, coa participación de artistas galegos recoñecidos. Esta iniciativa ten como obxectivo embelecer espazos públicos, poñer en valor a identidade cultural do territorio e mellorar a experiencia das persoas peregrinas.

A presidenta, Mª Luisa Rodríguez, salientou “a importancia de traballar conxuntamente para dar continuidade ao labor de promoción e dinamización do Camiño Fisterra-Muxía, fortalecendo a cooperación entre os concellos e impulsando novas accións que dean visibilidade a este patrimonio único”.

