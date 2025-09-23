O pleno de Trazo aproba un plan especial para a residencia de maiores de Chaián
Ademais, acordouse crear unha Comisión Especial de Seguimento ante a posible instalación dunha planta de biogás no veciño municipio ordense
O Concello de Trazo aprobou no último pleno municipal diferentes medidas orientadas a mellorar o futuro do municipio.
Unha delas é o Plan Especial para a construción dunha residencia de maiores na parroquia de Chaián, unha infraestrutura moi demandada polas familias e que permitirá reforzar a atención e o benestar das persoas maiores do concello. Así mesmo, acordouse crear unha Comisión Especial de Seguimento ante a posible instalación dunha planta de biogás en Trazo.
Unha cuestión que causou tumulto en parte da veciñanza, que alega a falta de máis solo industrial na contorna e denuncia o posible tránsito de materiais fedorentos e o risco de fugas.
Este órgano supervisor estará integrado por representantes de todos os grupos políticos da corporación municipal, co obxectivo de garantir transparencia e facilitar o acceso á información respecto deste proxecto.
Ademais, na Xunta de Goberno Local aprobouse a cesión de uso do campo de fútbol de Berreo á Asociación de Veciños O Petón de Berreo, co fin de impulsar a realización de actividades culturais, deportivas e veciñais ao servizo e desfrute da parroquia.
