O pleno de Trazo aproba un plan especial para a residencia de maiores de Chaián

Ademais, acordouse crear unha Comisión Especial de Seguimento ante a posible instalación dunha planta de biogás no veciño municipio ordense

Imaxe dunha pasada sesión plenaria en Trazo. / Cedida

Trazo

O Concello de Trazo aprobou no último pleno municipal diferentes medidas orientadas a mellorar o futuro do municipio.

Unha delas é o Plan Especial para a construción dunha residencia de maiores na parroquia de Chaián, unha infraestrutura moi demandada polas familias e que permitirá reforzar a atención e o benestar das persoas maiores do concello. Así mesmo, acordouse crear unha Comisión Especial de Seguimento ante a posible instalación dunha planta de biogás en Trazo.

Unha cuestión que causou tumulto en parte da veciñanza, que alega a falta de máis solo industrial na contorna e denuncia o posible tránsito de materiais fedorentos e o risco de fugas.

Este órgano supervisor estará integrado por representantes de todos os grupos políticos da corporación municipal, co obxectivo de garantir transparencia e facilitar o acceso á información respecto deste proxecto.

Ademais, na Xunta de Goberno Local aprobouse a cesión de uso do campo de fútbol de Berreo á Asociación de Veciños O Petón de Berreo, co fin de impulsar a realización de actividades culturais, deportivas e veciñais ao servizo e desfrute da parroquia.

