FESTIVAL
A regueifa levanta o pano do FIOT en Carballo
Acollerá propostas de tres países e nove comunidades ata o 31 de outubro
O Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo quenta motores cunha primeira tarde de actividades abertas ao público este mércores, 24 de setembro ás 17.30 horas, coa proxección no Pazo de Cultura do avance do documental Ao son da regueifa, de Undodez, que retrata o renacer desta arte de improvisación oral para descubrir as voces que a manteñen viva na actualidade.
A cita complementarase coa mesa redonda, ás 18.00 horas, A arte do canto improvisado, da man do Consello da Cultura Galega, que porá o foco na regueifa, un rico elemento do noso patrimonio cultural inmaterial.
Os regueifeiros e especialistas neste xénero artístico Alejo Amoedo, Domingo Blanco, Lupe Blanco e Manuel Maseda participarán na sesión de análise e divulgación desta expresión cultural que consiste nunha disputa dialéctica a través do canto oral improvisado en verso, e que se caracteriza polo uso creativo do humor, da música e da crítica social. Bergantiños é rico nestas manifestacións, que en Carballo aínda se manteñen vivas a través de diversos proxectos que a poñen en valor.
Deste xeito, a regueifa protagoniza a tarde de apertura do FIOT34 este mércores 24 de setembro, como aperitivo da ambiciosa e inédita proposta escénica Territorio Regueifa, de Ainé Producións e coproducida polo FIOT e o CDG, espectáculo encargado de inaugurar o programa de sala do festival a vindeira semana, os días 3 e 4 de outubro, no Pazo da Cultura.
Tamén este mércores, ás 20.00,horas, no marco do FIOT, inauguraranse as exposicións Zoom FIOT e Xesto, de Noelia Paz, coa música en vivo da banda carballesa Quercus Blues.
Todas elas son actividades de balde, abertas a todos os públicos.
Cinco semanas
Do 25 de setembro ao 31 de outubro, o Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo achegará a Galicia una coidada selección de espectáculos á altura dos teatros e festivais máis representativos de España e Europa, con pezas que triunfan no Teatro Español, a Compañía Nacional de Teatro Clásico, o Centro Dramático Nacional, os Teatros del Canal, Fetén, o Festival Temporada Alta de Girona, Almagro ou o Festival de Otoño.
Durante cinco semanas, o FIOT de Carballo encherá ás salas, as rúas e os espazos non convencionais da vila bergantiñá con propostas de artistas e compañías como Andrea Jiménez, Jan Lauwers, Juan Diego Botto, Sergio Peris-Mencheta, María Galiana, Alex O’Dogherty, Lucas Escobedo, Pont Flotant, Gabriel Chamé Buendía, Galeatro, Pistacatro, Needcompany, Gonzalo Cunill, Paula Carballeira, Ainé, Quico Cadaval, Evaristo Calvo ou El Patio Teatro.
Raíz viva, memoria colectiva é o leitmotiv dunha edición que busca poñer en valor a orixe e a tradición como símbolos de identidade propia e faros da nosa contemporaneidade e que contará con propostas abertas a todos os públicos, formatos e sensibilidades, procedentes de 3 países e 9 comunidades autónomas, ademais dunha vintena de actividades de mediación.
