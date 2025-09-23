Ribeira ofrecerá visitas guiadas gratuítas á Illa de Sálvora durante outubro
O obxectivo da iniciativa é promover a conservación ambiental, así como dar a coñecer o patrimonio natural, etnográfico e cultural desta illa
As visitas realizaranse todos os sábados do mes de outubro e o domingo 19
El Correo Gallego
Ribeira contará no mes de outubro cun programa de visitas guiadas gratuítas á Illa de Sálvora, dirixidas tanto a persoas empadroadas no municipio como a visitantes. A iniciativa foi presentada polo alcalde, Luís Pérez, e a concelleira de Medio Ambiente, Antía Alberte, quen subliñou que o obxectivo é promover a conservación ambiental e dar a coñecer o patrimonio natural, etnográfico e cultural da illa.
As visitas realizaranse todos os sábados de outubro, así como o domingo 19, cun límite de 100 prazas por quenda para garantir unha experiencia cómoda e enriquecedora.
O programa leva por título “A esencia de Sálvora. De Ribeira ao paraíso” e desenvolverase por primeira vez no municipio. Inclúe percorridos guiados pola fábrica de salgadura, a aldea e o faro, así como explicacións sobre a historia, as lendas e o valor ambiental da illa.
Segundo Alberte, “non se pode valorar a riqueza que temos se non a coñecemos e, como residentes, temos que ser os primeiros en visitar como se merece as nosas marabillas”. Pola súa parte, o rexedor destacou que se trata dunha actividade pensada para todos os públicos, en especial as familias, e que contribúe á desestacionalización turística: “Non é o mesmo visitar a illa no verán que no outono”, indicou.
A actividade, que permitirá a participación de 500 persoas en total, conta cunha achega económica do Parque Nacional das Illas Atlánticas, en coordinación coa Concellería de Medio Ambiente.
