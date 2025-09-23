Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Xunta premia a innovación educativa do colexio Manuel Rial de Cee

Foi distinguido por un proxecto de fomento do consumo responsable

Momento dunha representación teatral enmarcada no proxecto.

Momento dunha representación teatral enmarcada no proxecto. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

O CPR Plurilingüe Manuela Rial Mouzo, de Cee, é o gañador do concurso Galicons-net de proxectos de innovación educativa sobre consumo responsable. Un certame que convoca o Instituto Galego de Consumo e Competencia, e que está dotado cun premio de 1.500 euros.

Os estudantes de 3º de ESO, baixo a tutela da profesora Leticia Alvariñas, presentaron o proxecto A nosa imaxinación é a única arma contra a realidade, tomando como referencia o libro Alicia no país das marabillas, de Lewis Carroll.

Grazas ao análise da historia «chegamos á conclusión de que o mundo de Alicia non é unha marabilla e, polo tanto, hai cousas que se poden mellorar», subliña a profesora.

Unha iniciativa á que lle deron forma a través de carteis, vídeos de concienciación e diversas actividades vinculadas a datas como o 8M e o 25N, xa que a visión de xénero tamén está moi presente no proxecto.

Con esta iniciativa, na que involucraron tamén ao resto de alumnado do centro, tentaron, ademais de fomentar o consumo responsable entre o alumnado, valorar as manifestacións artísticas, fomentar a visión crítica sobre a realidade e formar cidadáns responsables coa preservación do medioambiente e coa perspectiva de xénero. Ademais o proxecto aposta por impulsar a creatividade.

