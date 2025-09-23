CONCURSO
A Xunta premia a innovación educativa do colexio Manuel Rial de Cee
Foi distinguido por un proxecto de fomento do consumo responsable
O CPR Plurilingüe Manuela Rial Mouzo, de Cee, é o gañador do concurso Galicons-net de proxectos de innovación educativa sobre consumo responsable. Un certame que convoca o Instituto Galego de Consumo e Competencia, e que está dotado cun premio de 1.500 euros.
Os estudantes de 3º de ESO, baixo a tutela da profesora Leticia Alvariñas, presentaron o proxecto A nosa imaxinación é a única arma contra a realidade, tomando como referencia o libro Alicia no país das marabillas, de Lewis Carroll.
Grazas ao análise da historia «chegamos á conclusión de que o mundo de Alicia non é unha marabilla e, polo tanto, hai cousas que se poden mellorar», subliña a profesora.
Unha iniciativa á que lle deron forma a través de carteis, vídeos de concienciación e diversas actividades vinculadas a datas como o 8M e o 25N, xa que a visión de xénero tamén está moi presente no proxecto.
Con esta iniciativa, na que involucraron tamén ao resto de alumnado do centro, tentaron, ademais de fomentar o consumo responsable entre o alumnado, valorar as manifestacións artísticas, fomentar a visión crítica sobre a realidade e formar cidadáns responsables coa preservación do medioambiente e coa perspectiva de xénero. Ademais o proxecto aposta por impulsar a creatividade.
