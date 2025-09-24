INFRAESTRUTURAS
A ampliación do polígono de Carballo adaptarase á demanda dos empresarios
O Concello abre o primeiro tramo da vía de conexión coa estrada de Razo
A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, avanzou que a Xunta comeza a traballar xa con todos os interesados en instalarse no polígono de Bértoa (Carballo) para coñecer as súas necesidades.
Así o asegurou durante a súa visita á capital de Bergantiños, logo de manter unha xuntanza con empresarios do municipio, con quen abordou a recente aprobación no Consello da Xunta do Plan Estruturante de Ordenación do Solo Empresarial (PEOSE) deste polígono, que vai permitir incrementar a súa superficie en máis dun 50 por cento (630.000 m²) cun investimento que ascende aos 28 millóns de euros e coa previsión de comezar as obras a principios do ano 2027.
Lorenzana explicou que, unha vez aprobado o PEOSE, o instrumento para que sexa realidade a urbanización e as obras deste polígono, dixo, comeza agora a fase de expropiación dos terreos e de elaboración do proxecto de urbanización.
«Podemos comezar a traballar con todos os interesados, os empresarios de Carballo e aqueles que queiran investir aquí, en coñecer cales son as superficies e as necesidades que van ter nas dúas zonas onde se vai ampliar o actual polígono de Bértoa e, con isto, a principios do ano 2027 comezaremos as obras para que, a continuación, poidan xa empezar a instalarse as novas industrias», subliñaba.
Segundo precisou, esta actuación súmase aos máis de 2 millóns de metros cadrados de solo industrial que a Xunta de Galicia está agora mesmo tramitando en toda a provincia da Coruña. É, dixo, «parte do traballo que está a facer o Goberno galego para poñer á disposición das empresas solo industrial coas infraestruturas loxísticas e a conexión eléctrica que precisan».
Nova vía de acceso
A visita da conselleira coincidiu coa apertura ao tráfico do primeiro treito da vía que enlazará o polígono de Bértoa coa estrada de Razo. O alcalde, Evencio Ferrero, foi o primeiro en realizar o percorrido, que remata na rúa Médico Justo Martínez.
O proxecto está dividido en catro fases. A fase 1A, que quedou aberta hoxe, abrangue o traxecto comprendido entre a rotonda do polígono e a avenida dos Abetos, así coma o acondicionamento da rúa Médico Justo Martínez, que queda integrada no itinerario alternativo á estrada comarcal AC-552.
A actuación, executada pola empresa Vázquez y Reino por 541.218 euros, permitiu o acondicionamento dunha vía de 800 metros de longo e case 14 de ancho, que consta de dous carrís de circulación de 3,20 metros de ancho, beiravías de 1,20 metros, cunetas de 1 metro e unha senda mixta, para ciclistas e peóns, pola marxe dereita. Tamén se instalou iluminación e plantáronse 35 árbores.
Con respecto á fase 1B, a semana pasada realizouse o pago das expropiacións dos bens afectados. Este sistema tamén se utilizará para obter o solo necesario para a fase 1C. Está previsto iniciar o expediente este mesmo ano. Para a apertura da fase 1D, o Concello de Carballo ten asinado un convenio coa propiedade da parcela denominada Chousa do Muíño da Pintura para a cesión dos 3.604 metros cadrados de terreo. Por último, o solo preciso para o desenvolvemento da fase 1E, a máis próxima á avenida de Razo, xa é de propiedade municipal.
- Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
- Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana
- Todo a punto para acondicionar los terrenos del jardín botánico de Santiago