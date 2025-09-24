SERVIZOS
Apelan ao consumo responsable da auga na Laracha debido á prealerta no Anllóns
O Concello suspendiu as regas nas zonas verdes públicas
A Laracha
Trala declaración por parte de Augas de Galicia da prealerta por escaseza moderada de auga no sistema do río Anllóns, o Concello fai un chamamento á cidadanía para un consumo responsable que contribúa a manter o caudal ecolóxico
Solicítase aos laracheses que activen medidas de aforro e eviten usos innecesarios mediante accións como, por exemplo restrinxir as regas, limitar o lavado de vehículos -a excepción das empresas dedicadas a esa actividade-, non empregar auga potable para o enchido das piscinas particulares ou reutilizar a auga para outros usos.
O Concello ten suspendida a rega nas zonas verdes públicas desde primeiros deste mes de setembro, o que se manterá durante a situación de prealerta.
