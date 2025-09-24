EDUCACIÓN
A aula nómade da Laracha forma dezaoito profesionais de peiteado e estética
Trátase dunha proposta experimental que se desenvolve tamén en Ames
A directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, acompañado do alcalde da Laracha, José Manuel López, visitou a aula nómade do IES Agra de Leborís, unha proposta experimental posta en marcha neste centro larachés e no Instituto Plurilingüe de Ames para o ciclo de FP Básica de Peiteado e Estética.
A representante da Consellería de Educación intercambiou opinións cos 18 alumnos que estrean este módulo totalmente equipado para recibir formación en peiteado. «Son unha novidade e un programa pioneiro da Formación Profesional galega que dá novas oportunidades aos estudantes en todo o territorio», sinalou.
Este modelo de aulas nómade, a través de proxectos de FP de carácter itinerante e flexible, está dotado con todos os recursos para garantir unha formación práctica de calidade.
As aulas están configuradas para permanecer nun centro durante unha ou dúas promocións ou ben cubrir necesidades puntuais dos centros. Esta experiencia piloto arranca por primeira vez este ano, converténdose tamén nun exemplo de sistema circular, xa que foi deseñado por profesorado e alumnado de FP do Centro Integrado de As Mercedes, de Lugo.
