Baye Diop, un senegalés con alma de marinero

Miles de inmigrantes procedentes de países africanos donde reina la pobreza y la desigualdad tratan de escapar cada año de su tierra natal por vía marítima en busca de un futuro próspero y esperanzador en España. Sin embargo, tomar esta decisión requiere de una valentía sinigual, pues en muchas ocasiones estos peligrosos viajes se llevan vidas en el intento.

El senegalés Baye Diop, sabe lo que es esto, ya que cuando tan solo era un joven de dieciocho años, quiso pegar un gran giro a su vida y venir a España montado en una patera, dejando atrás su familia y hogar en Dakar. «El trayecto fue algo muy duro. Pasé mucho frío», recuerda.

A pesar de las adversidades, Baye consiguió llegar a las Islas Canarias, donde pasó dos semanas hasta que gracias al padre de un amigo suyo, se le abrió la posibilidad de mudarse a la villa costera de Portosín, que posteriormente se convertiría en su refugio. «Nos dijeron que allí había trabajo y no me lo pensé porque era mi prioridad en ese momento», explica el senegalés.

Tras su llegada a Galicia, viviría la que recuerda como su etapa más complicada: la espera para obtener la autorización de residencia y trabajo. «Me pasé cuatro años sin poder trabajar hasta que conseguí los papeles», indica.

Una vez obtenidos los permisos, Diop hizo todo lo que estuvo en su mano para encontrar oficio y acabó siendo marinero, como cualquier gallego. Ahora, a sus 33 años, ya es todo un experienciado. «A veces puede ser difícil, pero me gusta y me hace sentir orgulloso», comenta el africano.

Además, asegura que los vecinos de Portosin le han hecho sentir como uno más desde su llegada. «Me tratan muy bien. Soy muy feliz aquí», y añade, «aquí vivo muy tranquilo. La comida está muy rica y el sitio es muy bonito».

Visita Dakar una vez al año

Su oficio en el mar le ha permitido tener estabilidad económica. Por ello, ya desde hace tiempo, no duda en visitar cada vez que puede su tierra natal para reencontrarse con sus padres y sus cuatro hermanos. «Son una parte muy importante de mi. Suelo visitarlos una vez al año», relata.

Por otro lado, aunque Diop cuente con una buena vida tras diecisiete años en Galicia con sus amigos, su trabajo y sus aficiones, tiene claro que en un futuro espera poder vivir en otra ciudad o país: «Aún no tengo claro dónde, pero sé que en algún momento quiero irme a otro lado».

Ganador de la cucaña

El senegalés ganó la cucaña celebrada en las festas do Carme de Portosín, un logro que completó después de pocos intentos, pues su gran capacidad para los deportes lo hizo salir vencedor con facilidad. «Lo que más hago en mi tiempo libre es ir a jugar al fútbol con mis amigos y también me gusta ir al gimnasio », señala.

Asegura además que una de las cualidades que lo llevó a salir victorioso es su competitividad. «Me gusta ganar en todo a lo que juegue. Estoy seguro de que el año que viene volveré a conseguirlo», afirma. Recibió como premio un vale para una cena gratis, una recompensa que piensa aprovechar más pronto que tarde acompañado de alguno de sus amigos.