Boqueixón inicia obras para mellorar a Casa da Cultura de Camporrapado
A actuación, por un valor preto aos 45.000 euros, contemplan reparacións da cuberta, arranxo de canalóns e modernización do auditorio
El Correo Gallego
Boqueixón
O Concello de Boqueixón vén de iniciar as obras de acondicionamento da Casa da Cultura de Camporrapado, cun investimento próximo aos 45.000 euros. Segundo o alcalde, Ovidio Rodeiro Tato, «estas actuacións permitirán ofrecer un espazo máis seguro, funcional e moderno para toda a veciñanza».
As melloras inclúen a reparación da cuberta e a limpeza e arranxo de canalóns e baixantes para evitar filtracións de auga. No interior do auditorio, executarase un novo pavimento continuo e acústico sobre o escenario, reubicarase o trust de luces para optimizar a iluminación e instalarase un proxector láser, co obxectivo de mellorar a funcionalidade e comodidade do espazo para todo tipo de actividades culturais.
