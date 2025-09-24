Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boqueixón inicia obras para mellorar a Casa da Cultura de Camporrapado

A actuación, por un valor preto aos 45.000 euros, contemplan reparacións da cuberta, arranxo de canalóns e modernización do auditorio

Casa da Cultura de Camporrapado

Casa da Cultura de Camporrapado / Cedida

El Correo Gallego

Boqueixón

O Concello de Boqueixón vén de iniciar as obras de acondicionamento da Casa da Cultura de Camporrapado, cun investimento próximo aos 45.000 euros. Segundo o alcalde, Ovidio Rodeiro Tato, «estas actuacións permitirán ofrecer un espazo máis seguro, funcional e moderno para toda a veciñanza».

As melloras inclúen a reparación da cuberta e a limpeza e arranxo de canalóns e baixantes para evitar filtracións de auga. No interior do auditorio, executarase un novo pavimento continuo e acústico sobre o escenario, reubicarase o trust de luces para optimizar a iluminación e instalarase un proxector láser, co obxectivo de mellorar a funcionalidade e comodidade do espazo para todo tipo de actividades culturais.

