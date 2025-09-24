Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Case 1.200 emigrantes retornados solicitan as axudas: «Mi padre siempre me dijo que tenía que haber nacido aquí»

Son subvencións da Xunta que buscan axudar economicamente as familias que inician unha nova vida en Galicia

O prazo de presentación remata o 30 de setembro

Lorena Evangelina García e o seu marido Brian Tschoban con Rodríguez Miranda, onte en Padrón.

Lorena Evangelina García e o seu marido Brian Tschoban con Rodríguez Miranda, onte en Padrón. / CEDIDA

Iago Rodríguez

Padrón

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantivo onte en Padrón un encontro con Lorena Evangelina García Zaragoza, beneficiaria das axudas extraordinarias ao retorno da Xunta. A muller viaxou desde A Arxentina xunto coa súa familia para iniciar unha nova vida en Galicia.

O representante autonómico destacou que esta familia simboliza perfectamente o efecto tractor destas subvencións, que, segundo destacou, permiten o regreso conxunto de varias xeracións do exterior e favorecen a súa plena integración en Galicia.

No caso de Lorena, regresou á comunidade acompañada de varios membros da súa familia: seu marido, os seus dous fillos, un sobriño e o seu pai.

Rodríguez Miranda subliñou que estas axudas non son só unha cifra orzamentaria, senón « unha chave que lle permite a familias como a de Lorena iniciar unha nova vida en Galicia con toda seguridade e dignidade».

Así mesmo, puxo en valor que este apoio non só facilita cubrir os primeiros gastos que supón instalarse en Galicia e acompañar os beneficiarios nos trámites iniciais, xa que tamén serve como punto de partida para chegar a acadar unha estabilidade laboral e vital.

Camiño das 1.200 solicitudes

Na convocatoria de 2025 presentáronse xa 1.166 solicitudes procedentes de países como Cuba, Reino Unido, Arxentina, Suíza, Brasil, Estados Unidos ou Venezuela.

O prazo de presentación permanecerá aberto ata o 30 de setembro, polo que o secretario xeral animou ás persoas interesadas a solicitalas canto antes.

Ademais, asegurou que a Xunta seguirá poñendo da súa parte nestas propostas para que ningunha familia que queira retornar quede atrás e convidou tamén ás persoas xa instaladas en Galicia a achegarse ás oficinas de retorno para recibir información e completar os trámites necesarios.

«Mi padre siempre me dijo que tenía que haber nacido aquí»

Lorena Evangelina nunca pisara Galicia. Non obstante, ten un estreito vínculo co territorio, pois o seu avó paterno naceu en Carnota e súa avoa, en Padrón, municipio no que, dende maio deste ano, reside xunto seus familiares.

Conta que decidiu cambiar o seu Bos Aires natal por Galicia na procura dun lugar máis cómodo e pacífico no que vivir cos seus seres queridos. Este cambio de rumbo fixo especialmente feliz ao seu pai, un home que viviu sempre na Arxentina, pero que visitou a comunidade en repetidas ocasións e que sempre mantivo o contacto cos seus parientes galegos. «Para él, era un asunto pendiente. Siempre me dijo que tenía que haber nacido aquí», explica.

