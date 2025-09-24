A confraría de Laxe ofrecerá unha degustación de peixe no Castelo de Vimianzo
O evento, previsto para este sábado 27, servirá máis de 300 tapas elaboradas co produto fresco da lonxa
El Correo Gallego
A Confraría de Pescadores de Laxe organiza este sábado, día 27, unha degustación gratuíta de peixe no interior do Castelo de Vimianzo. A cita comezará ás 12.00 horas e estará aberta ao público ata esgotar existencias.
A elaboración das tapas correrá a cargo do cociñeiro Miguel Mosteiro, de Gastrolab Arousa, quen preparará dúas ou tres propostas distintas con pescados procedentes da lonxa de Laxe. O obxectivo é poñer en valor a calidade, variedade e versatilidade do peixe que cada día sae da pesca costeira artesanal, unha actividade que garante frescura, sustentabilidade e a continuidade dun oficio clave na Costa da Morte.
Durante a xornada prevese servir máis de 300 tapas, achegando así á cidadanía o produto local e fomentando o consumo de peixe de proximidade.
Esta degustación enmárcase nunha campaña de promoción do peixe de Laxe, que visitará distintos puntos da provincia da Coruña. Tras o debut en Vimianzo, xa está confirmada unha nova parada no mercado de Elviña (A Coruña) durante o mes de outubro. A confraría planea ademais estender esta programación ao longo de 2026, consolidando unha estratexia de promoción sostida no tempo.
