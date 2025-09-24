Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Denuncian unha nova agresión a profesionais no centro de saúde de Carballo

A Xunta de Persoal concentrarase este xoves para esixir medidas de seguridade

Centro de saúde de Carballo.

Centro de saúde de Carballo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A Xunta de Persoal da Área Sanitaria da Coruña–Cee denuncia un novo episodio de violencia contra profesionais, acontecido o pasado venres, día 19, no centro de saúde de Carballo.

Un erro informático no sistema de devolución de chamadas provocou que un usuario acudise ao centro e acabase "agredindo ás profesionais" de servizos xerais (PSX), situadas na entrada da instalación.

"Este novo suceso súmase á preocupante escalada de agresións que vimos denunciando reiteradamente, e que amosa a falta de protección dos profesionais da área. A ausencia de persoal de seguridade nos centros deixa a traballadoras e traballadores en situación de inseguridade constante", afirman.

No caso concreto do centro de saúde de Carballo, pola cantidade de poboación que abrangue, a súa distancia respecto da cidade e polas súas propias características organizativas, "resulta imprescindible a incorporación inmediata dun profesional de seguridade que garanta a protección do persoal", engaden.

Do mesmo xeito, din que levan tempo demandando a implantación de dispositivos de aviso inmediato, que non se limiten aos ordenadores, para que cando unha agresión estea a piques de producirse o profesional poida alertar ao resto do persoal. "A Xerencia leva meses anunciando estudos sobre estes mecanismos, pero sen adoptar medidas efectivas", sinalan dende a Xunta de Persoal.

Reiteran tamén a necesidade de contar con protocolos previos e posteriores ás agresións, que permitan tanto previr situacións de risco como aplicar as medidas punitivas que correspondan cando estas se producen.

"Desde a Xunta de Persoal da Área Sanitaria da Coruña–Cee imos seguir denunciando cada agresión que sufran os profesionais e esixindo á Xerencia a adopción urxente de medidas reais de protección, para garantir un entorno laboral seguro e digno", conclúen.

A Xunta de Persoal concentrarase diante do centro de saúde mañá, xoves 25 de setembro, ás 12.00 horas.

Pola súa banda, dende á Area Sanitaria da Coruña-Cee aseguran que a denuncia feita polas canles de comunición interna "será respostada en tempo e forma".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
  2. Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
  3. El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
  4. La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
  5. Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
  6. Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana
  7. Todo a punto para acondicionar los terrenos del jardín botánico de Santiago
  8. Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño

O CEIP Milladoiro de Malpica gaña o primeiro Premio Na lingua que eu falo

O CEIP Milladoiro de Malpica gaña o primeiro Premio Na lingua que eu falo

Mar Flores responde así en ‘Late Xou’ a los rumores de su mala relación con su hijo Carlo Costanzia

Mar Flores responde así en ‘Late Xou’ a los rumores de su mala relación con su hijo Carlo Costanzia

Operativo en O Salnés: varias detenciones y registros tras el alijo de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra

Operativo en O Salnés: varias detenciones y registros tras el alijo de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra

Obras en la Facultade de Historia de la USC: última semana para presentar ofertas

Obras en la Facultade de Historia de la USC: última semana para presentar ofertas

Feijóo sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Cómo es posible que ninguno de los socios de Gobierno ponga fin a este disparate" | EN DIRECTO

Feijóo sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Cómo es posible que ninguno de los socios de Gobierno ponga fin a este disparate" | EN DIRECTO

Feijóo señala a Sánchez como "responsable del lodazal" de corrupción tras el procesamiento de su mujer

Feijóo señala a Sánchez como "responsable del lodazal" de corrupción tras el procesamiento de su mujer

Manifestación en Santiago: tercera jornada de huelga de las trabajadoras de residencias, centros de día y SAF

Manifestación en Santiago: tercera jornada de huelga de las trabajadoras de residencias, centros de día y SAF
Tracking Pixel Contents