SUCESO
Denuncian unha nova agresión a profesionais no centro de saúde de Carballo
A Xunta de Persoal concentrarase este xoves para esixir medidas de seguridade
A Xunta de Persoal da Área Sanitaria da Coruña–Cee denuncia un novo episodio de violencia contra profesionais, acontecido o pasado venres, día 19, no centro de saúde de Carballo.
Un erro informático no sistema de devolución de chamadas provocou que un usuario acudise ao centro e acabase "agredindo ás profesionais" de servizos xerais (PSX), situadas na entrada da instalación.
"Este novo suceso súmase á preocupante escalada de agresións que vimos denunciando reiteradamente, e que amosa a falta de protección dos profesionais da área. A ausencia de persoal de seguridade nos centros deixa a traballadoras e traballadores en situación de inseguridade constante", afirman.
No caso concreto do centro de saúde de Carballo, pola cantidade de poboación que abrangue, a súa distancia respecto da cidade e polas súas propias características organizativas, "resulta imprescindible a incorporación inmediata dun profesional de seguridade que garanta a protección do persoal", engaden.
Do mesmo xeito, din que levan tempo demandando a implantación de dispositivos de aviso inmediato, que non se limiten aos ordenadores, para que cando unha agresión estea a piques de producirse o profesional poida alertar ao resto do persoal. "A Xerencia leva meses anunciando estudos sobre estes mecanismos, pero sen adoptar medidas efectivas", sinalan dende a Xunta de Persoal.
Reiteran tamén a necesidade de contar con protocolos previos e posteriores ás agresións, que permitan tanto previr situacións de risco como aplicar as medidas punitivas que correspondan cando estas se producen.
"Desde a Xunta de Persoal da Área Sanitaria da Coruña–Cee imos seguir denunciando cada agresión que sufran os profesionais e esixindo á Xerencia a adopción urxente de medidas reais de protección, para garantir un entorno laboral seguro e digno", conclúen.
A Xunta de Persoal concentrarase diante do centro de saúde mañá, xoves 25 de setembro, ás 12.00 horas.
Pola súa banda, dende á Area Sanitaria da Coruña-Cee aseguran que a denuncia feita polas canles de comunición interna "será respostada en tempo e forma".
