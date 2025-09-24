Detenido uno de los cuatro asaltantes que ataron y robaron a un septuagenario de Carballo

El Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de A Coruña, detuvo a un varón de 53 años como presunto coautor de un delito de robo con violencia en la parroquia de San Salvador de Sofán, en Carballo.

Los hechos ocurrieron a raíz del robo con fuerza perpetrado en un domicilio de dicha parroquia el día 13 de mayo. La víctima, un varón de 75 años, abrió la puerta de su casa tras una llamada en la misma, momento en el que fue abordado por 4 hombres, uno de ellos con un arma de fuego.

Los asaltantes procedieron a inmovilizar a la víctima atándole los pies y las manos con bridas, amordazándolo con cinta adhesiva, permaneciendo durante una hora tendido en el suelo de la cocina, bajo la vigilancia de uno de los asaltantes, mientras los otros tres registraban todas las estancias de la vivienda, sustrayendo dinero en efectivo y joyas.

Una vez finalizado el registro del domicilio, los asaltantes abandonaron la vivienda, llevando consigo los efectos sustraídos y el teléfono móvil de la víctima para evitar que pudiese pedir ayuda.

Tras la marcha de los agresores, el varón, con gran esfuerzo, logró liberarse de las ataduras y pedir ayuda a un familiar que reside en las proximidades.

En el transcurso de la investigación la Guardia Civil logró identificar el vehículo utilizado y detener a uno de los presuntos coautores de ilícito, el cual ya ingresó en prisión tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Carballo.

La Guardia civil mantiene abierta la investigación con el fin de localizar a los otros tres supuestos coautores del ilícito y el esclarecimiento total del mismo.