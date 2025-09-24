Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación reclama a intervención da Fiscalía ante a folga das familias no colexio de Asados

O conselleiro Román Rodríguez advirte de que se está vulnerando o dereito do alumnado a acudir a clase tras tres semanas sen asistencia

CEIP Ana María Diéguez

CEIP Ana María Diéguez / Cedida

El Correo Gallego

Rianxo

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, asegurou este mércores que a Fiscalía de Menores “ten que intervir” ante a negativa das familias do CEIP Ana María Diéguez, en Asados (Rianxo, A Coruña), a levar os seus fillos a clase ata que se reforce a dotación docente do centro.

«A inspección está actuando e, a partir de aí, hai uns procedementos que están deseñados e, obviamente, cando hai un caso así, a Fiscalía de Menores ten que intervir», declarou Rodríguez nun acto con directores de centros educativos en Santiago de Compostela.

As familias decidiron que os seus fillos e fillas non asistan a clase como medida de protesta, ao considerar que «non están cubertas» as necesidades do centro e que é imprescindible un reforzo do profesorado. A situación prolongouse xa durante tres semanas, o que levou ao conselleiro a advertir de que se está «perxudicando» ao alumnado ao privarlles do «dereito de asistir a clase», ademais de incumprirse o carácter obrigatorio da ensinanza.

Rodríguez subliñou que se están atendendo as demandas de todos os centros que se axustan ás normas da Consellería de Educación, pero remarcou que «o que non se pode» é pretender que se resolvan aquelas peticións que están «fóra dos criterios organizativos» establecidos.

O conflito ten a súa orixe na situación da aula de quinto de primaria, onde hai 24 alumnos. As familias denuncian que, ao computar de forma ponderada ao alumnado con necesidades educativas especiais, a cifra real supera o umbral máximo permitido por unidade docente. Por iso demandan un desdobre da clase en dous grupos que garanta unha mellor atención, algo que a Xunta asegura non estar obrigada a aplicar.

