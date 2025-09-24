Educación reclama a intervención da Fiscalía ante a folga das familias no colexio de Asados
O conselleiro Román Rodríguez advirte de que se está vulnerando o dereito do alumnado a acudir a clase tras tres semanas sen asistencia
El Correo Gallego
O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, asegurou este mércores que a Fiscalía de Menores “ten que intervir” ante a negativa das familias do CEIP Ana María Diéguez, en Asados (Rianxo, A Coruña), a levar os seus fillos a clase ata que se reforce a dotación docente do centro.
«A inspección está actuando e, a partir de aí, hai uns procedementos que están deseñados e, obviamente, cando hai un caso así, a Fiscalía de Menores ten que intervir», declarou Rodríguez nun acto con directores de centros educativos en Santiago de Compostela.
As familias decidiron que os seus fillos e fillas non asistan a clase como medida de protesta, ao considerar que «non están cubertas» as necesidades do centro e que é imprescindible un reforzo do profesorado. A situación prolongouse xa durante tres semanas, o que levou ao conselleiro a advertir de que se está «perxudicando» ao alumnado ao privarlles do «dereito de asistir a clase», ademais de incumprirse o carácter obrigatorio da ensinanza.
Rodríguez subliñou que se están atendendo as demandas de todos os centros que se axustan ás normas da Consellería de Educación, pero remarcou que «o que non se pode» é pretender que se resolvan aquelas peticións que están «fóra dos criterios organizativos» establecidos.
O conflito ten a súa orixe na situación da aula de quinto de primaria, onde hai 24 alumnos. As familias denuncian que, ao computar de forma ponderada ao alumnado con necesidades educativas especiais, a cifra real supera o umbral máximo permitido por unidade docente. Por iso demandan un desdobre da clase en dous grupos que garanta unha mellor atención, algo que a Xunta asegura non estar obrigada a aplicar.
- Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
- Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana
- Todo a punto para acondicionar los terrenos del jardín botánico de Santiago
- Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño