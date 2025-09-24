Encuentran en Lugo la pick up robada Proteccción Civil en Negreira

El regidor de Negreira, Ángel Leis, se encargó personalmente de ir este martes a mediodía a Lugo recuperar la furgoneta pick up robada a Protección Civil en una nave municipal. Además de estar en relativo buen estado, la Policía Nacional ya tiene pistas sólidas que podrían llevar en las próximas horas a dar con los autores.

Al parecer, el vehículo habría sido empleado para cometer un robo en el Polígono de O Ceao, y abandonado en sus proximidades. Al ser encontrado, se trasladó al depósito de automóviles de Lugo, donde fue recuperado por el alcalde, quien trasladó la denuncia y grabaciones efectuadas. Las fuerzas del orden, además de tomar huellas y restos genéticos del interior de la furgoneta, y tras visionar las cámaras instaladas en Negreira, creen que los autores podrían estarían residiendo en un asentamiento del entorno lucense, por lo que también son optimistas a la hora de dar con el remolque que igualmente voló con herramientas de la misma nave.

A juicio de Leis "el estado del vehículo es bueno, aunque estaba todo sucio por dentro; además, encontramos portátiles en su interior", sin que despertaran el interés de los autores de la sustracción. Hay que recordar que fue en la madrugada del martes de la pasada semana cuando se llevaban la furgoneta. Según aportaba el alcalde a este diario, esa misma jornada ya dieron la pertinente alerta ante la Benemérita "por se Tráfico atopaba o vehículo, e pendentes aínda de que revisen as cámaras" para luego interponer la denuncia.

Confirmaba, además, que fueron los operarios de la recogida de basuras los que dieron la alarma sobre las 06.00 horas, "pero a hora do roubo, polas gravacións, foi ás 2.30 da mañá". Al parecer, el grupo de encapuchados, cinco con guantes y la cara cubierta, llegaron en un vehículo que los dejó en las inmediaciones de la nave y se marchó, pero ya unas horas antes habían practicado un butrón para examinar el contenido de la nave.