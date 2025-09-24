Liberan a un conductor atrapado tras estrellarse su coche contra un árbol en Teo
Ocurrió la pasada medianoche en Lampai
Tuvo que ser evacuado al hospital
Una persona fue liberada de su automóvil después de estrellar su vehículo contra un árbol en Teo. Ocurrió en la medianoche de este martes al miércoles, y el herido fue evacuado en ambulancia al hospital de referencia.
Así, un particular contactó con el 112 Galicia minutos después de la medianoche e informó que un coche se había estrellado contra un árbol en el kilómetro 6 de la DP-6502, en Lampai (Teo). Una persona que viajaba en el interior no pudo salir. Inmediatamente, el Centro de Atención Integrada de Urgencias solicitó la colaboración de Emergencias Sanitarias de Galicia-061, GES de Padrón y la Guardia Civil de Tráfico.
Una vez en el lugar, los miembros del GES confirmaron que la persona involucrada estaba consciente, pero atrapada en el vehículo, por lo que la liberaron retirando las puertas y el maletero para que pudiera ser atendida.
