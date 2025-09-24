Luz verde á planta de comida para mascotas no polígono de Espiñeira en Boiro
A Xunta autoriza o proxecto tras concluír que non terá impactos ambientais significativos se se cumpren os condicionantes fixados
El Correo Gallego
A Xunta de Galicia autoriza o proxecto para transformar unha nave industrial do polígono empresarial de Espiñeira, en Boiro, nunha planta de elaboración e envasado de comida para mascotas. A resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, publicada este mércores no Diario Oficial de Galicia (DOG), conclúe que a actuación non terá efectos adversos significativos sempre que se respecte a totalidade dos condicionantes establecidos.
A instalación, promovida pola empresa Petselec SA, ocupará unha superficie de 5.840 m² dentro dunha parcela de 14.210 m². A fábrica contará cunha capacidade máxima de produción de 66,15 toneladas diarias e 50.000 toneladas anuais de produto destinado exclusivamente ao consumo animal. O proxecto prevé a utilización de materias primas como carne, peixe, vexetais, cereais e aditivos, e o almacenamento do produto en cámaras de refrixeración ata a súa recollida por un xestor autorizado.
O procedemento de avaliación realizouse a través da vía simplificada de impacto ambiental, que incluíu un período de participación pública —no que non se presentou ningunha alegación— e a consulta a once organismos. Como resultado, o informe establece medidas específicas en materia de calidade do aire, ruído, protección da auga e dos ecosistemas, xestión de residuos, integración paisaxística e preservación da fauna e vexetación.
Unha vez emitida a autorización ambiental, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, dependente da Consellería do Medio Rural, retoma a tramitación do expediente e será o órgano encargado de dar a autorización definitiva ao proxecto e de velar polo cumprimento das exixencias ambientais e sectoriais fixadas.
