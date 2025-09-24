HISTORIA
Modesto Fraga rende tributo ás verdadeiras «almas da fisterranía»
A presentación oficial será o venres, día 26, no salón de actos de Fisterra
O escritor fisterrán Modesto Fraga vén de publicar, a través da editorial Medulia, o libro As almas da fisterranía, un volume ensaístico que, asegura, «recolle as esencias dun dos lugares máis singulares do planeta».
Desde Strabon a Ptolomeo; de Jorge Grissaphan a Domenico Laffi, do abade Ordonio ao bispo de Arzendjan; de Rosmithal de Bladna a Erich Lassota; de Vasco Pérez Mariño a Mateo Pérez Valdivieso; de Jerónimo del Hoyo a Martín Sarmiento; de José María Canosa Ínsua ao gaucho Juan Moreira; de Vicetto a Manuel Murguía; de Plácido Castro a Celia Rivas; de Ramón Marcote a Casto M. Ínsua; de Andrés Cerdeiras a Matías Escariz; de Francisco Esmorís Recamán a Don Emerito; de Alejandro Finisterre ao capitán Traba. Todos eles son protagonistas na nova obra do fisterrán.
Modesto Fraga recolle tamén a particular toponimia de Fisterra, «as singularidades da nosa fala, os lugares simbólicos e comúns que forxaron a lenda do Promontorium Nerium e moito máis».
Nesta obra, de preto de 300 páxinas, réndelle tamén tributo ás persoas que contribuíron a universalizar o nome de Fisterra, ao milenario Camiño das Estrelas e ao «portentoso cabo do vello continente que aterrou ás tropas do imperio máis poderoso da civilización humana; o lugar onde o sol morre cada día devorado polas augas oceánicas», subliña.
A polémica oriundez do poeta Camoes; a visita de Pondal á Ara Solis en 1867, a fundación da Asociación Finisterre en América, a retirada da sirena do faro de Fisterra como derradeiro sinal sonoro de Europa; o legado de Celia Rivas, a primeira muller de España en obter o permiso para conducir camións e de Alejandro Finisterre, o inventor do futbolín e un dos editores máis importantes do século XX, ou a perda da distinción de Patrimonio Europeo son só algúns dos capítulos que ateigan as páxinas desta singular «Historia da Fisterranía».
A presentación oficial do volume vai ter lugar o venres 26 de setembro a partir das 19.00 horas no salón de actos do concello de Fisterra. A entrada é libre.
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Una prueba pericial dilata la instrucción del atropello mortal del vecino de Conxo
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana
- Todo a punto para acondicionar los terrenos del jardín botánico de Santiago
- El vuelco de un autobús escolar deja atrapados a cinco niños: los bomberos los sacan por el techo