HISTORIA

Modesto Fraga rende tributo ás verdadeiras «almas da fisterranía»

A presentación oficial será o venres, día 26, no salón de actos de Fisterra

Modesto Fraga co seu novo libro diante do faro de Fisterra.

Modesto Fraga co seu novo libro diante do faro de Fisterra.

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

O escritor fisterrán Modesto Fraga vén de publicar, a través da editorial Medulia, o libro As almas da fisterranía, un volume ensaístico que, asegura, «recolle as esencias dun dos lugares máis singulares do planeta».

Desde Strabon a Ptolomeo; de Jorge Grissaphan a Domenico Laffi, do abade Ordonio ao bispo de Arzendjan; de Rosmithal de Bladna a Erich Lassota; de Vasco Pérez Mariño a Mateo Pérez Valdivieso; de Jerónimo del Hoyo a Martín Sarmiento; de José María Canosa Ínsua ao gaucho Juan Moreira; de Vicetto a Manuel Murguía; de Plácido Castro a Celia Rivas; de Ramón Marcote a Casto M. Ínsua; de Andrés Cerdeiras a Matías Escariz; de Francisco Esmorís Recamán a Don Emerito; de Alejandro Finisterre ao capitán Traba. Todos eles son protagonistas na nova obra do fisterrán.

Modesto Fraga recolle tamén a particular toponimia de Fisterra, «as singularidades da nosa fala, os lugares simbólicos e comúns que forxaron a lenda do Promontorium Nerium e moito máis».

Nesta obra, de preto de 300 páxinas, réndelle tamén tributo ás persoas que contribuíron a universalizar o nome de Fisterra, ao milenario Camiño das Estrelas e ao «portentoso cabo do vello continente que aterrou ás tropas do imperio máis poderoso da civilización humana; o lugar onde o sol morre cada día devorado polas augas oceánicas», subliña.

A polémica oriundez do poeta Camoes; a visita de Pondal á Ara Solis en 1867, a fundación da Asociación Finisterre en América, a retirada da sirena do faro de Fisterra como derradeiro sinal sonoro de Europa; o legado de Celia Rivas, a primeira muller de España en obter o permiso para conducir camións e de Alejandro Finisterre, o inventor do futbolín e un dos editores máis importantes do século XX, ou a perda da distinción de Patrimonio Europeo son só algúns dos capítulos que ateigan as páxinas desta singular «Historia da Fisterranía».

A presentación oficial do volume vai ter lugar o venres 26 de setembro a partir das 19.00 horas no salón de actos do concello de Fisterra. A entrada é libre.

