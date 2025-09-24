GALARDÓN
O CEIP Milladoiro de Malpica gaña o primeiro Premio Na lingua que eu falo
A Real Academia Galega di que representa "unha comarca orgullosa da nosa fala"
O CEIP Milladoiro de Malpica de Bergantiños é o gañador do primeiro Premio Na lingua que eu falo, convocado pola Real Academia Galega co propósito de recoñecer persoas, proxectos, iniciativas ou experiencias que, ben no ámbito escolar ou noutros espazos, destaquen polo seu traballo a prol da normalización lingüística entre a poboación infantil.
A resolución da primeira edición anúnciase cadrando coa celebración, este venres 26 de setembro, do Día Europeo das Linguas, ocasión que a institución aproveita para pedir unha vez máis un maior compromiso, desde a UE e desde Galicia, coa defensa do idioma propio.
“O Día Europeo das Linguas é unha celebración da diversidade que implica rexeitar o sentido negativo do mito bíblico de Babel e substituílo pola visión das linguas coma un don”, defende a coordinadora do Seminario de Sociolingüística da RAG, María López Sández, parafraseando o semiólogo Umberto Eco.
“En Galicia, defender a diversidade lingüística significa vivir e expresarse na nosa lingua. É un acto de autoestima e de responsabilidade cultural, mais tamén un xesto de solidariedade co conxunto das linguas do mundo. Nós tamén temos unha voz propia neste Día Europeo das Linguas”, engade a académica.
“O 26 de setembro convídanos a reclamar un maior compromiso europeo coa súa diversidade, que se faga visible nas institucións e nas políticas públicas. Logo de trinta e tres anos da aprobación da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, é hora de pedir coherencia entre os principios proclamados e as accións efectivas”, conclúe.
Unha coherencia que pasa irremediablemente, entre outras medidas, por que Europa lle dea dunha vez por todas o visto e prace ao recoñecemento do galego como unha lingua oficial máis no seu seo, concreta o presidente da RAG, Henrique Monteagudo. “Nestes momentos en que se está a tramitar a solicitude do recoñecemento oficial do galego e das demais linguas cooficiais do Estado español en Bruxelas, esta conmemoración é unha boa ocasión para reivindicarmos, unha vez máis, a plena oficialidade da nosa lingua en todas as institucións europeas, nomeadamente a Unión Europea e o Consello de Europa”, apunta.
Un recoñecemento á transmisión interxeracional
O Premio Na lingua que eu falo nace ao abeiro de Primavera das Letras, o proxecto web da Academia dirixido ao público infantil, que desenvolve desde 2016 co apoio da Deputación da Coruña. Toma o seu nome dun verso da obra fundacional das letras galegas contemporáneas, os Cantares gallegos de Rosalía de Castro, que resalta a importancia que ten en concreto, dentro dese vivir e expresarse na nosa lingua, a práctica oral do galego entre as novas xeracións, protagonistas do futuro deste don colectivo.
A concesión do I Premio Na lingua que eu falo ao CEIP Milladoiro de Malpica de Bergantiños é, nesta liña, “un galardón, en primeiro lugar, ao bo facer do profesorado”, salienta o presidente da Academia, Henrique Monteagudo, no anuncio remitido ao centro. “E tamén é un premio ao conxunto da súa comunidade educativa, rapaces e rapazas, nais, pais, avós e avoas e persoal dos servizos complementarios da escola”, prosegue.
“Este colexio actúa ademais nesta ocasión como representante dunha comarca, a de Bergantiños, que serve a toda a sociedade galega de espello no que se mirar. Terra orgullosa da nosa fala onde atopamos os mellores datos de transmisión interxeracional do idioma, do tesouro que conservaron e nos transmitiron as cantareiras ás que este ano a Academia, e Galicia enteira, quixemos renderlles homenaxe co gallo do Día das Letras Galegas”, valora así mesmo o presidente da RAG.
“Con este premio queremos proxectar a lingua cara ao futuro, reforzando os seus piares entre a xente miúda e recoñecendo, nesta primeira edición, o exemplo intelixente do CEIP Milladoiro, onde o galego se aprende, se usa e se ama, sen prexuízos nin complexos”, abunda a académica de número Fina Casalderrey, responsable do proxecto Primavera das Letras que lle dá acubillo. “Os nenos e nenas de Malpica demostran en todo o que fan que o galego é útil, unha ferramenta creativa para hoxe e para o futuro”, valora.
Múltiples iniciativas arredor dun patrimonio común
Conscientes do labor importante que desempeña e a grande influencia sobre a vida dos máis de 140 nenos e nenas que atende, o profesorado do CEIP Milladoiro traballa para deseñar un ambiente de aprendizaxe que convide a soñar, a ilusionarse, a que os alumnos e alumnas confíen en si mesmos e desenvolvan un pensamento crítico, empático e creativo. Un futuro no que a identidade lingüística sexa unha realidade en todos os contextos, resúmese desde o colexio.
“A nosa idea foi sempre que os pequenos e pequenas aprendan a valorar o noso rico patrimonio inmaterial e material, creando conciencia da necesidade da súa protección e conservación, que estean orgullosos e orgullosas do noso, hoxe e sempre”, expón Fátima Romero Olveira, responsable do equipo de biblioteca escolar-dinamización da lingua (BE-DL) do colexio malpicán, do que tamén forma parte Sandra Cao Álvarez, que ocupou a xefatura de estudos durante catro cursos e foi directora cinco máis, ata o pasado mes de xullo.
A nova directora, Ana Seoane Cives, reivindica o legado que herda con ilusión e co compromiso de seguir a traballar para que o CEIP Milladoiro continúe sendo un referente en materia de normalización lingüística coa colaboración de toda a comunidade educativa. “No noso centro o galego é patrimonio común: usándoo e respectándoo, fortalecemos a nosa identidade e a nosa cultura”, expresa.
Fina Casalderrey, mestra xubilada, valora especialmente as actividades que o CEIP Milladoiro desenvolve desde hai anos coa competencia oral en galego na cerna. É o caso, entre outras, daquelas enmarcadas na programación da radio escolar, Radio Balea; o DichoLeo, un proxecto centrado na alfabetización audiovisual na que o alumnado grava pequenas pezas coas que traballa nas interferencias lingüísticas e amplían e melloran o vocabulario galego; o Galicómic, unha proposta na que cada aula crea a súa propia banda deseñada; ou libros de produción propia como o Dicionario mariñeiro ou o Dicionario malpicán, nos que tamén se lle dá o protagonismo á rapazada da man das súas familias.
Fina Casalderrey aplaude asemade outras propostas comoE ti, de quen vés sendo?, na que todo o alumnado participou na confección dun xogo de mesa con preguntas arredor de Malpica de Bergantiños, no marco do proxecto documental integrado Patrimonio In-Material!
Primavera das Letras, unha ponte entre a RAG e as escolas
Co Premio Na lingua que eu falo a Real Academia Galega dá un paso máis no desenvolvemento do proxecto Primavera das Letras, que naceu como unha ponte entra a institución e as escolas para fornecelas de recursos lúdicos e didácticos arredor da celebración do Día das Letras Galegas e a lingua do país, lembra Fina Casalderrey. Nos últimos anos este marco ofreceu na Rede actividades interactivas e contos sobre as figuras protagonistas do 17 de maio asinados Ledicia Costas, Eva Mejuto, Ana María Fernández, Xoán Babarro e Paula Carballeira, con Blanca Millán, Lucía Cobo, Óscar Villán e Nuria Díaz na parte ilustrada. Primavera das Letras é ademais o proxecto que fixo posible a primeira curtametraxe de ficción da RAG, A orixe da nosa lingua guapa, unha idea orixinal de Casalderrey, unha das voces máis destacadas da literatura infantil e xuvenil contemporánea.
