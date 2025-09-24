O mercado de Ames lanza o “Club Tixolas” para achegar aos nenos á cociña
O club de cociña, gratuíto, celebrarase o último sábado de cada mes para nenos e nenas de 6 a 12 anos
El Correo Gallego
O mercado de horta e artesanía de Ames estreará este sábado, 27 de setembro, unha nova actividade pensada para os máis pequenos: o “Club Tixolas”, un club de cociña orientado a nenos e nenas de 6 a 12 anos que se celebrará o último sábado de cada mes. A iniciativa busca que os rapaces teñan un primeiro contacto co mundo culinario, aprendan a elaborar receitas con produtos frescos de proximidade e desfruten dunha experiencia lúdica en grupo.
A actividade, gratuita, terá lugar de 11.30 a 13.00 horas na Praza da Maía, en Bertamiráns, e conta con 30 prazas que se cubrirán por orde de inscrición. Os interesados deben facer o rexistro antes do venres 26 ás 14.00 horas.
A concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, subliña que «a través do Club Tixolas vanse a facer distintas actividades ao longo do ano, que estarán dirixidas a nenos e nenas de Ames e da contorna. Trátase de crear un espazo lúdico para que os rapaces poidan aprender e divertirse en torno á cociña e con outras actividades».
Ademais, este sábado haberá unha demostración gastronómica a cargo do chef José Manuel Mallón, organizada polo GDR Terras de Compostela en colaboración co Concello de Ames, onde os visitantes poderán degustar petiscos elaborados con produtos de tempada e de proximidade. A acción forma parte do programa Xeodestino Terras de Santiago: Máis alá de Compostela.
O mercado de Ames, que se celebra todos os sábados de 10.00 a 13.30 horas, iniciou a súa actividade o pasado 20 de setembro con 11 postos de produtos frescos e artesanía, e con degustacións gratuítas de froita de tempada. A iniciativa busca fomentar o consumo de produtos locais, dinamizar a economía e promover a participación da veciñanza.
